На китайской онлайн-платформе Xianyu обнаружены изображения и детали еще не анонсированных смарт-часов CMF Watch 3 Pro. Пользователь, разместивший объявление, поделился снимками упаковки грядущего устройства, раскрывая его внешний вид и основные технические параметры: особенности дисплея, время работы от батареи, материалы, использованные в конструкции, и другие характеристики.

Согласно информации, полученной из утечки, CMF Watch 3 Pro будут иметь круглый экран, вращающуюся кнопку управления, имитирующую заводную головку, и полимерный ремешок в комплекте.

На коробке устройства указано, что гаджет получит 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с автоматической регулировкой яркости, корпус из алюминия и двухдиапазонный модуль GPS. Среди прочих особенностей упоминаются свыше 130 режимов тренировок, продолжительность автономной работы до 13 дней и функция персонального тренера для бега.

Учитывая, что предыдущая модель была представлена в июле, анонс CMF Watch 3 Pro, вероятно, состоится в скором времени. Официального заявления о выпуске новых смарт-часов от производителя пока не поступало.



