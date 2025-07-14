Infinix представил HOT 60 5G, свежую модель в сегменте доступных смартфонов. Ключевыми особенностями устройства являются достаточно производительная аппаратная часть, корпус с защитой от внешних воздействий, а также опция увеличения объема памяти.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Производительность обеспечивает процессор Dimensity 7020, демонстрирующий в тесте AnTuTu свыше 500 000 баллов, 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ, расширяемый картами microSD.

Спецификации аппарата также включают 50-мегапиксельную основную камеру, 3,5-мм аудиоразъем для подключения наушников и аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Защита корпуса от пыли и влаги соответствует стандарту IP64.

Infinix HOT 60 5G уже доступен для приобретения в черном, зеленом, синем и коричневом цветовых исполнениях по цене 120 долларов (9 350 руб.).



