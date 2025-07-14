Компания Lenovo пополнила ассортимент своих фирменных аксессуаров, представив магнитный кулер Legion. Этот новый продукт задуман как универсальное охлаждающее устройство для различных игровых Android-девайсов, в том числе и для новейшего игрового планшета Lenovo.

Аксессуар предлагает три рабочих режима и, по заявлению производителя, способен снизить температуру корпуса устройства на 3 градуса Цельсия при максимальной скорости вращения. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильную производительность смартфона или планшета в течение длительных игровых сессий.

Разработчики также отмечают надежное магнитное крепление кулера, которое обеспечивает его удержание на месте. Для устройств, не поддерживающих магнитные аксессуары, в комплекте предусмотрен съемный держатель с силиконовым покрытием, предотвращающим скольжение. Кроме того, присутствует яркая цветная подсветка для тех, кто любит настраивать внешний вид своих устройств.

Новый кулер Lenovo уже доступен для покупки по цене 28 долларов (2 200 руб.).



