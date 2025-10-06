США десятилетиями удерживали лидерство в мировой технологической индустрии. Китай же намерен изменить расстановку сил, вкладывая миллиарды в развитие искусственного интеллекта, робототехники и, главное, в производство собственных высокопроизводительных микрочипов.

Китай ускоряет темп

Глава Nvidia Дженсен Хуанг недавно признал: Китай находится всего «в нескольких наносекундах» от США по уровню развития чипов. И хотя до паритета ещё далеко, Пекин наращивает усилия, чтобы снизить зависимость от американских поставок.

Революция началась после успеха китайского стартапа DeepSeek, который в 2024 году представил аналог ChatGPT. Модель требовала значительно меньше мощных чипов, чем решения OpenAI, и временно обрушила капитализацию Nvidia.

С тех пор крупные китайские компании — Alibaba, Huawei, Cambricon, MetaX и Tencent — открыто заявляют о планах составить конкуренцию американскому гиганту.

Новое поколение чипов и национальная стратегия

В сентябре государственные СМИ сообщили, что новый процессор Alibaba сравним по производительности с Nvidia H20, но потребляет меньше энергии. Huawei также представила собственные чипы и трёхлетнюю стратегию по вытеснению Nvidia с рынка ИИ.





MetaX поставляет решения для госкомпаний вроде China Unicom, а акции Cambricon Technologies за последние три месяца удвоились на фоне ожиданий роста локального производства.

«Конкуренция уже здесь», — заявил представитель Nvidia, комментируя успехи Китая. Компания подчеркнула, что продолжит бороться за доверие разработчиков по всему миру.

Лидерство и отставание

По данным экспертов, китайские чипы уже сопоставимы с американскими в задачах предсказательного ИИ, но уступают в аналитике и сложных вычислениях. «Разрыв сокращается, но догнать США в ближайшее время вряд ли удастся», — отмечает специалист по вычислительным системам Джавад Хадж-Яхья.

Хуанг, в свою очередь, признаёт сильные стороны китайского рынка — огромный кадровый резерв, высокую конкуренцию и стремительный прогресс. Он призвал США «бороться за выживание».

Тем не менее, у Китая остаются системные слабости: госфокус на единых целях может тормозить инновации, а пользовательский опыт пока отстаёт от стандартов Nvidia.

Торговый рычаг и перспектива независимости

По мнению экспертов, громкие заявления Пекина о прорывах в чипостроении также служат «переговорным инструментом» в торговой войне с США. Китай демонстрирует силу, одновременно продолжая закупать американские технологии.

«Вашингтон ударил точно в самое уязвимое место Китая — зависимость от передовых американских чипов», — говорит инженер Raghavendra Anjanappa.

Но он же отмечает: при нынешних темпах Китай может достичь технологической независимости от США уже через пять лет.