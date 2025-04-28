ИТ-компания К2Тех объявила о своём участии в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2025) в качестве партнёра мероприятия. В рамках форума компания представит комплексные цифровые решения для промышленного сектора — от проектирования и построения ИТ-инфраструктуры до бизнес-приложений, систем информационной безопасности и собственной облачной платформы.

Инновационные разработки для цифровой трансформации

На стенде К2Тех будет представлено несколько ключевых решений. Среди них — ПАК-AI от К2 НейроТех (входит в экосистему брендов К2Тех). Платформа предлагает вычислительные мощности и услуги в формате IaaS, PaaS, а также реализует сценарии использования «ИИ как услуга» (AIaaS).

Кроме того, компания покажет партнёрскую разработку для создания интеллектуальных баз знаний. Решение построено на платформе для управления корпоративной информацией и позволяет разрабатывать «умные» интерфейсы с применением LLM-моделей.

Круглый стол о будущем цифровых заводов

2 июня в рамках деловой программы К2Тех организует круглый стол на тему «Настоящее и будущее цифровых заводов». Эксперты компании, представители ведущих промышленных предприятий и вендоры обсудят уровень цифровизации российских заводов, вызовы рынка и ключевые технологические тренды.

Среди участников дискуссии:

Евгений Гаранин, вице-президент по цифровизации и ИТ топливной компании «ТВЭЛ»;

Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии «Норникеля», директор ИТ-компании «Норсофт»;

Валерий Черепанов, заместитель директора по цифровизации компании «ЕвроХим»;

Евгений Маслов, руководитель кластера «Индустриальные процессы» компании «Северсталь-Инфоком»;

Дмитрий Стрелец, генеральный директор НИЦ Консом Групп;

Екатерина Мелькова, заместитель директора по развитию бизнеса департамента бизнес-приложений К2Тех;

Иван Балашов, руководитель направления «Цифровое производство» К2Тех.

ЦИПР как площадка для обмена опытом

Заместитель генерального директора К2Тех Игорь Зельдец подчеркнул важность конференции:

«Для промышленного рынка ЦИПР — это место кросс-отраслевого обмена опытом. Взаимодействие заказчиков, вендоров и ИТ-интеграторов позволяет совместными усилиями решать стратегические задачи — от ускорения импортозамещения и развития кадров до повышения эффективности отрасли с помощью технологий ИИ, интернета вещей, предиктивной аналитики и цифровых двойников».

Участие К2Тех в конкурсе CIPR Digital 2025

Компания К2Тех также примет участие в конкурсной программе CIPR Digital 2025, представив четыре проекта, отражающие её экспертизу в цифровой трансформации:

Номинация «Цифровое преОбразование» : Оснащение мультимедийными системами корпусов кампуса мирового уровня МГТУ им. Н.Э. Баумана.

: Оснащение мультимедийными системами корпусов кампуса мирового уровня МГТУ им. Н.Э. Баумана. Номинации «Промышленный масштаб», «Легенды инфобеза», «Цифровая энергия» : Импортонезависимая система защиты персональных данных для корпоративного портала «Газпром бурение».

: Импортонезависимая система защиты персональных данных для корпоративного портала «Газпром бурение». Номинация «Лучшее применение ИИ» : Вычислительный кластер для «Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта».

: Вычислительный кластер для «Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта». Номинация «Зелёная цифра»: Проект DIPO — миграция в К2 Облако для снижения экологической нагрузки.

Экспертное голосование за проекты пройдёт на сайте премии CIPR Digital 2025 с 23 апреля по 7 мая. Принять участие можно после регистрации на платформе.