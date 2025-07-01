Компания Realme продолжает подогревать интерес к новой линейке смартфонов Realme 15, запусск которой состоится в ближайшее время. На первом этапе ожидается выход только базовой версии Realme 15 и модели Realme 15 Pro — вариант Pro+ дебютирует позднее.

Главный акцент в обеих моделях сделан на усовершенствованные возможности фотосъёмки и искусственный интеллект. Особенно это касается AI-функций камеры.

Если раньше продвинутые функции фотосъёмки были эксклюзивом для версии Pro+, то теперь они появятся и в обычной модели Pro. Пользователям стоит ожидать более быструю обработку изображений и заметно улучшенное качество фотографий.

Realme продвигает Realme 15 Pro как «смартфон для вечеринок с ИИ», поскольку большинство ИИ-оптимизаций ориентированы на съёмку в сложных условиях освещения — например, на концертах или вечеринках. Алгоритмы автоматически настраивают насыщенность, контрастность и выдержку в реальном времени, чтобы добиться максимально качественного снимка.



