Компания vivo представила на глобальном рынке компактный предфлагманский смартфон X200 FE. Устройство отличается небольшими размерами, мощной начинкой, емким аккумулятором на 6500 мАч и защитой корпуса по стандартам IP68/69.

Смартфон оснащен 6,31-дюймовым экраном с разрешением 2640×1216 пикселей, яркостью до 5000 нит, частотой обновления 120 Гц и ШИМ на уровне 4320 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9300+ в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Внутренний накопитель UFS 3.1 доступен в объеме до 512 ГБ.

Основная камера состоит из трех модулей:

Sony IMX921, 50 Мп, OIS, f/1.88;

Sony IMX882, 3x, 50 Мп, 1/2″, f/2.65 (телевик);

8 Мп, f/2.2, 106˚ (ультраширик).

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки, а толщина корпуса составляет всего 7,99 мм. Смартфон также имеет металлическую рамку и весит 186 граммов. Среди других характеристик — поддержка Wi-Fi 7, сертификация Hi-Res, возможность использования двух SIM-карт, NFC и Bluetooth 5.4.





Новый vivo X200 FE доступен по цене от 759 долларов (59 600 руб.).