Недавно просочились сведения о Google Pixel 10, а сегодня инсайдеры представили ключевые параметры моделей Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Вероятно, новые устройства будут незначительно отличаться как друг от друга, так и от предшествующих версий.

Google Pixel 10 Pro XL, по слухам, оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешающей способностью 2992×1344, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Также упоминается процессор Google Tensor G5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти: 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Предполагается, что основная камера получит разрешение 50 Мп, а сверхширокоугольная и телеобъектив – по 48 Мп. Последние два должны поддерживать макросъемку с расстояния 2 и 10 см соответственно. Питание может обеспечить аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 39 Вт и беспроводной Qi 2 мощностью 15 Вт. Pro-версия будет иметь минимальные отличия: ожидается 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2856×1280 пикселей, аккумулятор емкостью 4870 мАч и еще одна конфигурация с 128 ГБ памяти.

Предполагаемая дата анонса линейки Pixel 10 – 20 августа, а старт продаж – 28 августа.