Компания OnePlus начала распространение обновления OxygenOS 15.0.0.831 для модели OnePlus 11, которое предоставляет возможность дистанционного управления компьютером с Windows. Теперь владельцы устройства смогут контролировать свой ПК и получать доступ к файлам непосредственно со своего смартфона. В новой версии также оптимизирован алгоритм мобильной сети для более стабильного соединения.

Внедрена функция Drag & Drop, позволяющая пользователям переносить изображения и текстовую информацию посредством жестов в различные приложения. Активировать или деактивировать ее можно в разделе Настройки > Специальные возможности и комфорт > Drag & drop.

Также реализована функция очистки динамиков. Она генерирует звуковые волны для удаления пыли из динамиков телефона. Ее можно найти в приложении Диспетчер телефона > Инструменты > Еще > Специальные возможности и комфорт > Очистка динамика.

Оптимизирован поиск в Настройках, теперь можно осуществлять поиск как по полным названиям приложений, так и с использованием нечеткого поиска, разделенного пробелами. Улучшена отзывчивость плавающей панели и плавающих окон. Анимации при выходе из быстрых настроек и панели уведомлений стали более плавными. Теперь приложения могут быть запущены из быстрых функций, даже когда экран заблокирован.





В случае наложения нескольких уведомлений, будет отображаться общее количество скрытых и источники этих уведомлений. Оптимизирован порядок выдачи результатов поиска в настройках. Обновление также содержит патч безопасности Android за июнь 2025 года.