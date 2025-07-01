АвтоВАЗ объявил предварительную стоимость обновленной Lada Niva Travel — от 1 400 000 руб. за базовую версию. Об этом стало известно на техническом семинаре компании в Москве. Цена базовой комплектации останется близкой к текущей (1 314 000 руб.), однако модель получит новый двигатель и обновленный дизайн. Все комплектации, кроме базовой, будут оснащены светодиодными фарами, а стоимость версии с ними начнется от 1 450 000 руб.

Обновленная Lada Niva Travel, представленная на Петербургском международном экономическом форуме, будет оснащена 1,8-литровым 8-клапанным атмосферным двигателем мощностью 90 л.с., который заменит прежний 1,7-литровый агрегат мощностью 83 л.с. Новый мотор, адаптированный для продольной компоновки, имеет оригинальный картер сцепления и поддон картера. С 2026 года этот двигатель также начнут устанавливать на трехдверную Lada Niva Legend.

Дизайн передней части кузова изменился: появилась новая решетка радиатора с горизонтальными ламелями, переработанный бампер с противотуманными фарами и более узкие фары с тонкой полосой дневных ходовых огней, напоминающие концепт e-Niva.

Производство обновленной модели начнется в четвертом квартале 2025 года.



