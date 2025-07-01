Хотя сегодня Google выпустила новое приложение для watchOS и удалила Google Keep с Apple Watch.

Версия 2.2025.26200 Google Keep исключает приложение для Apple Watch. При этом никаких изменений в версиях для iPhone или iPad не произошло — там всё ещё используется Material Theme от Google, несмотря на обновления других приложений вроде Gmail и Drive.

Приложение для watchOS не получало значительных обновлений в течение нескольких лет — Google даже не обновляла его иконку. Оно было выпущено в 2019 году и не имело ни виджетов, ни поддержки новых функций платформы.

Тем не менее, приложение продолжало работать и выполняло свою основную задачу — быстрый доступ к заметкам прямо с запястья. Его удаление может быть неудобным для некоторых пользователей, например, при походах по магазинам. Это произошло на фоне того, что осенью в watchOS 26 появится собственное приложение Notes.





Google по-прежнему поддерживает Keep на Wear OS, а сегодняшнее обновление приложения Calendar показывает, что команда Google Workspace продолжает развивать платформу.