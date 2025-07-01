Два китайских стартапа, разрабатывающих чипы для искусственного интеллекта, планируют привлечь в общей сложности 12 млрд юаней ($1,65 млрд) через первичное публичное размещение акций (IPO). Компании рассчитывают, что ограничения США на поставки передовых чипов в Китай увеличат спрос на их продукцию.

Пекинская Moore Threads намерена собрать 8 млрд юаней, а шанхайская MetaX — 3,9 млрд юаней, согласно их проспектам IPO. Обе компании планируют разместиться на шанхайской бирже STAR Market, ориентированной на технологические предприятия.

Их планы отражают растущие усилия китайских производителей чипов воспользоваться государственной стратегией по развитию отечественных графических процессоров (GPU), критически важных для ИИ.

Ранее Reuters сообщало, что другой китайский разработчик чипов для ИИ, Biren Technology, привлек 1,5 млрд юаней и готовится к IPO в Гонконге.





Развитие местных производителей чипов становится для Китая приоритетом на фоне ужесточения американских экспортных ограничений. В апреле США запретили поставки в Китай чипов Nvidia H20, одних из самых популярных на рынке. С 2023 года действуют также ограничения, препятствующие доступу китайских компаний к передовым производствам, таким как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Moore Threads и MetaX назвали санкции США ключевым риском, но отметили, что ограничения открывают новые возможности.





«Запреты на экспорт высокопроизводительных GPU в Китай ускоряют процесс импортозамещения», — заявили в Moore Threads. Компания, внесенная в санкционный список США в 2023 году, лишилась возможности сотрудничать с TSMC.

MetaX также указала, что «геополитическое давление вынуждает местных заказчиков переходить на отечественные GPU, что укрепляет связи между китайскими производителями и поставщиками».

Обе компании разрабатывают GPU для конкуренции с продуктами Nvidia, но последние три года работают в убыток из-за высоких затрат на R&D.





Moore Threads : выручка 438 млн юаней (2024), убыток 1,49 млрд юаней (рост с 1,67 млрд в 2023 и 1,84 млрд в 2022).

: выручка (2024), убыток (рост с в 2023 и в 2022). MetaX: выручка 743 млн юаней (2024), убыток 1,4 млрд юаней (после 871 млн в 2023 и 777 млн в 2022).

«Выход на китайский рынок капитала критически важен для продолжения их разработок», — отметил Хэ Хуэй, аналитик Omdia. По его словам, стремление Китая к самообеспечению чипами поможет местным производителям достичь масштаба, необходимого для роста прибыли.

Основатели и конкуренты

MetaX создана бывшими сотрудниками AMD , включая председателя Чэнь Вэйляна , экс-руководителя разработки GPU в компании.

создана бывшими сотрудниками , включая председателя , экс-руководителя разработки GPU в компании. Moore Threads основана выходцами из Nvidia, среди которых Чжан Цзяньчжун, бывший глава китайского подразделения компании.

Им приходится конкурировать с такими игроками, как Huawei, Cambricon, Hygon и другими локальными стартапами.