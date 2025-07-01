Согласно информации нескольких инсайдеров, компания Apple занимается разработкой нового MacBook, который будет оснащен фирменным чипом, до этого применявшимся исключительно в мобильных телефонах.

Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple намеревается представить бюджетный MacBook с 13-дюймовым дисплеем и процессором Apple A18 Pro, аналогичным тому, что установлен в iPhone 16 Pro. Отличительной особенностью новинки станет разнообразие цветовых решений, включая розовый, желтый, синий и серебристый. Предполагается, что производство начнется в конце текущего или в начале следующего года. Основная задача создания этой модели – восстановление прежних объемов поставок MacBook, а планируемый объем выпуска составляет 5-7 миллионов единиц. Кроме того, инсайдеры обнаружили в коде, относящемся к Apple Intelligence, упоминание этого же ноутбука под кодовым именем Mac17,1 еще летом прошлого года.

Учитывая предполагаемые сроки начала массового производства, выход устройства на рынок ожидается в середине 2026 года.