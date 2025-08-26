Компания Dreame, известная своими инновационными решениями в бытовой технике, совместно с ритейлером «М.Видео-Эльдорадо» 26 августа представит новую серию телевизоров. В линейку войдут 12 моделей с семью вариантами диагоналей, охватывающими все ценовые сегменты — от флагманских устройств до моделей среднего и бюджетного класса.

Особенности новых телевизоров Dreame

Главная инновация — фирменный процессор Dreamind с поддержкой искусственного интеллекта, отвечающий за обработку изображения. По заявлению компании, он обеспечивает реалистичную картинку и полное погружение в просмотр.





Телевизоры также получат современные акустические системы, что позволит создать эффект присутствия и приблизить пользовательский опыт к кинематографическому.

Производство и партнёрства

Новая линейка — часть стратегического расширения Dreame на российском рынке. Ранее компания запустила локальное производство в Калужской области совместно с партнёром VVP Tech, одним из ведущих дистрибьюторов электроники в стране.





Благодаря локализации Dreame сможет предложить широкий ассортимент телевизоров и снизить сроки поставок.

Когда ждать новинки

Официальная премьера состоится 26 августа, после чего телевизоры поступят в продажу в сети «М.Видео-Эльдорадо».



