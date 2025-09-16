Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил новый срок начала выпуска автомобилей легендарной марки «Волга» — весна 2026 года.

История возрождения проекта

Впервые планы возвращения бренда «Волга» были озвучены в 2022 году. Изначально серийный запуск намечался на 2024-й, но проект столкнулся с трудностями.





В мае 2024 года состоялся публичный показ трёх новых моделей «Волги». Экспонаты почти полностью повторяли автомобили китайской компании Changan — Raeton Plus, X5 Plus и Uni-Z. Все они оснащались бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатым «автоматом».

Однако в 2025 году проект остановился: Changan вышла из сотрудничества. Осенью того же года появились слухи о возможном участии Geely, но официального подтверждения не последовало.





Новый срок запуска

После переноса дат и срывов теперь обозначен новый ориентир: производство автомобилей «Волга» должно начаться весной 2026 года.