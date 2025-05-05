Каршеринг могут сделать менее доступным: с инициативой ограничить аренду автомобилей для неопытных водителей выступил депутат муниципального образования Шушары Михаил Ветров. Он направил обращение в Минтранс РФ, предложив запретить доступ к сервисам аренды лицам младше 20 лет и водителям со стажем менее двух лет.

Своё предложение Ветров аргументирует тем, что каршеринг особенно популярен среди молодых водителей, которые только получили права. Однако именно они, по мнению депутата, чаще совершают рискованные манёвры и ошибаются в дорожной ситуации, что создаёт угрозу для остальных участников движения.

Дополнительно он предложил ввести единый цвет для всех каршеринговых автомобилей — независимо от оператора. Такая унифицированная раскраска, по мнению Ветрова, станет «визуальным сигналом» для других участников дорожного движения и поможет своевременно оценивать потенциальный риск.

Также прозвучало предложение закрепить требования о минимальном стаже водителя на законодательном уровне. «Арендовать машину должны только те, у кого есть хотя бы двухлетний опыт за рулём», — считает автор инициативы.

Напомним, ранее автоэксперт Дмитрий Попов отмечал, что всё больше россиян отказываются от личных автомобилей в пользу каршеринга. Это связано с тем, что многие не учитывают все издержки владения машиной — от обслуживания до налогов и парковок. Однако при этом, по словам Попова, арендные авто нередко становятся участниками ДТП: водители не успевают привыкнуть к машине, а техническое состояние некоторых экземпляров вызывает вопросы.

Сегодня сервисы каршеринга работают в десятках российских городов, а аудитория таких платформ продолжает расти. Вопрос безопасности при этом остаётся ключевым, особенно с учётом высокой аварийности среди начинающих водителей.