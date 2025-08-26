Китайский стартап XPeng оказался в центре скандала. Как сообщает портал «Китайские автомобили», у электромобилей XPeng P7+ обнаружена потенциально опасная проблема с системой рулевого управления.

Что известно о неисправности

По словам владельцев, гидроусилитель руля может внезапно выйти из строя или полностью заблокироваться прямо во время движения. Несмотря на многочисленные жалобы, производитель отказался признавать наличие системного дефекта и не стал инициировать официальную отзывную кампанию.





Китайские СМИ утверждают, что XPeng тайно устраняет проблему в обход регламентов:

на плановом техобслуживании на рулевые компоненты якобы наносят герметик,

в отдельных случаях выборочно заменяют системы рулевого управления у тех клиентов, кто чаще всего жалуется на неполадки.

Характеристики XPeng P7+

XPeng P7+ представляет собой электрофастбэк длиной 5056 мм с колесной базой 3000 мм. Автомобиль оснащается литий-железо-фосфатным аккумулятором и предлагается в двух версиях:





с электродвигателем на 245 л.с.,

с электродвигателем на 313 л.с.

Производитель позиционирует модель как «первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом». Машина получила аппаратную платформу автономного вождения нового поколения от XPeng.

Контекст

Ранее стало известно, что другой китайский автопроизводитель — BYD — начал продажи седана E7, рассчитанного на таксомоторные парки. Новинка оснащена 136-сильным электродвигателем и может проехать до 520 км на одном заряде в зависимости от комплектации.



