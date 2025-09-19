Компании Toyota Motor и Hyundai Motor объявили об отзыве в общей сложности 1,1 млн автомобилей, реализованных на американском рынке. Решение связано с выявленными техническими проблемами, которые могут представлять угрозу безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Проблемы у Toyota

Toyota отзовёт более 591 тыс. автомобилей, включая модели Venza, Highlander, Lexus, Tacoma и GR Corolla. Как установила проверка, из-за ошибки в программном обеспечении у части машин приборная панель может не отображать критически важные данные:

скорость движения,

предупреждения о неисправности тормозной системы,

давление в шинах.

По оценкам NHTSA, такая неисправность повышает риск аварийных ситуаций, поскольку водитель не получает своевременных сигналов о состоянии автомобиля.

Проблемы у Hyundai

Hyundai Motor отзывает более 568 тыс. кроссоверов Palisade, произведённых в период с 2020 по 2025 годы. Причина — ненадёжная фиксация ремня безопасности переднего пассажира. В случае ДТП это может привести к повышенному риску получения травм.





Масштабная проверка

Производители сообщили, что устранят выявленные дефекты за свой счёт, а владельцы автомобилей будут уведомлены о необходимости обратиться в сервисные центры. NHTSA продолжает следить за реализацией программы отзыва, чтобы минимизировать возможные последствия для автомобилистов.