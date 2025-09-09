Сегодня рынок автомобилей наводнён кроссоверами и SUV, а универсалы почти исчезли из ассортимента производителей. Но Skoda решила доказать обратное. На автошоу в Мюнхене компания представила концепт Vision O — смелое заявление о том, что у универсалов ещё есть будущее. Более того, именно в таком формате появится следующее поколение самой популярной модели бренда — Skoda Octavia.

Текущая Octavia с бензиновым двигателем остаётся бестселлером марки, и вместо того чтобы отказаться от проверенной формулы в эпоху электромобилей, Skoda решила адаптировать её. Электрическая Octavia поступит в продажу к 2028 году, сохранив кузов «универсал» и став первой моделью компании на платформе SSP, которую также получит будущий Volkswagen ID. Golf.





Vision O демонстрирует новый фирменный стиль «Modern Solid». Впервые Octavia получила столь мощный и агрессивный облик с оригинальной световой подписью «tech-loop». Кузов отличается резкими линиями, квадратными арками и массивными формами. Некоторые элементы останутся лишь шоу-карными — например, задние двери с обратным открыванием. А вот затемнённая задняя стойка и вогнутая крышка багажника с подсвеченной надписью «Skoda» вполне дойдут до серийной версии.

Главное новшество внутри — полностью переработанный интерьер. Приборная панель исчезла, её заменил 1,2-метровый экран Horizon Display, встроенный у основания лобового стекла. Его дополняет крупный вертикальный сенсорный дисплей по центру. На консоли разместили два беспроводных зарядных устройства и поворотный контроллер с тактильной отдачей. Управление поддерживает и фирменный голосовой ассистент Laura.





Размеры концепта тоже впечатляют: длина 4 850 мм, что на 152 мм больше текущей Octavia Combi. Это дало просторный салон и багажник на 650 литров. Среди необычных решений — встроенный холодильник, переносная Bluetooth-колонка и четыре спрятанных зонтика.

О технической начинке Skoda пока молчит, но известно, что платформа SSP рассчитана на быструю зарядку с 800-вольтовой архитектурой. Программное обеспечение разрабатывается совместно с Rivian. Вдобавок почти наверняка выйдет спортивная версия Octavia vRS с повышенной мощностью и агрессивным дизайном.





Vision O ясно даёт понять: Skoda не намерена отказываться от универсалов и готова превратить их в символ своей электрической эпохи.