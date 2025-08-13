Российские автосалоны начали осваивать новый формат работы, предлагая клиентам помощь в покупке новых и подержанных автомобилей из-за рубежа. Первые контракты заключаются на поставку машин из Китая, сообщили в отраслевых медиа.

Почему дилеры изменили стратегию

Отказ от идеи введения налогов на старые автомобили и принудительного возвращения клиентов в дилерские центры заставил компании искать новые востребованные услуги. На фоне высоких кредитных ставок многие покупатели предпочитают ввозить машины самостоятельно из Беларуси, Кореи или Китая.

Сроки доставки сократились, логистические маршруты отработаны, а качество таких автомобилей часто не уступает, а порой и превосходит предложения официальных дилеров в России.

Как работает новая услуга

Клиент может заключить договор с официальным автосалоном, оформить необходимые юридические документы и получить автомобиль с уплатой льготного утилизационного сбора — он ниже коммерческого.

Сейчас услуга доступна только для автомобилей из Китая, но эксперты ожидают, что в будущем дилеры расширят географию поставок.

Перспективы для рынка

По данным портала «Автовзгляд», многие участники рынка — от крупных федеральных сетей до региональных компаний — планируют внедрить аналогичные сервисы. Такой подход позволит привлечь клиентов, которые не готовы самостоятельно организовывать импорт автомобиля.





Специалисты считают, что новая стратегия дилеров может стать важным шагом к оздоровлению отрасли и повысить её устойчивость в условиях меняющегося спроса.