Китайский бренд Voyah представил первые официальные изображения своего нового флагманского кроссовера Taishan. Как сообщает портал carnewschina.com, премьера модели состоится в четвёртом квартале 2025 года.

Дизайн и особенности Voyah Taishan

Передняя часть автомобиля выполнена в фирменном стиле Voyah и напоминает дизайн модели Passion L. Сзади кроссовер получил узкие фонари, а дверные ручки выполнены в полускрытом формате. Колёсные диски — многоспицевые.





Одной из ключевых особенностей новинки станет система автопилота третьего уровня автономности, разработанная Huawei. Это позволит кроссоверу самостоятельно справляться с большинством дорожных ситуаций без участия водителя.

Технические характеристики Voyah Taishan

Кроссовер получит систему полного привода и два электродвигателя. Совокупная мощность установки составит 680 л.с., что делает Taishan одной из самых мощных моделей в линейке бренда.



