Компания Porsche анонсировала обновление электрического кроссовера Macan, которое выйдет весной 2026 года. Основные изменения затронут цифровые сервисы, функции помощи водителю и системы взаимодействия с автомобилем.

Цифровые ключи и новые технологии

Macan получит поддержку технологии цифровых ключей. Владельцы смогут разблокировать и заводить автомобиль при помощи смартфонов на iOS и Android, не доставая их из кармана. Это станет возможным благодаря комбинации NFC, BLE и UWB.





Также внедряются функции автоматического вождения. Среди них — «обученная парковка», позволяющая записывать и воспроизводить заранее выполненные действия при парковке, а также усовершенствованная система помощи при движении задним ходом. Последняя даст возможность кроссоверу автоматически повторять маршрут, по которому он двигался вперёд.

Игры в мультимедиа и развлечения

В мультимедийный комплекс Macan интегрируют приложение AirConsole. Оно позволит использовать смартфоны как контроллеры и запускать игры на центральном дисплее. Для водителя доступ к играм будет открыт только в режиме парковки, тогда как пассажиры смогут пользоваться ими и в движении.





Искусственный интеллект и голосовое управление

Особое внимание уделено обновлению голосового ассистента. В систему внедрят алгоритмы искусственного интеллекта, которые должны повысить точность и удобство голосового управления.

Доступность и продажи

Обновлённый Porsche Macan уже доступен для предзаказа. Официальный старт продаж намечен на весну 2026 года.



