Минпромторг России планирует запустить в 2026 году выпуск автомобилей Aurus Senat на бывшем предприятии Toyota в Санкт-Петербурге и трёх моделей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижегородской области.

Aurus Senat заменит модели от Toyota Camry до Mercedes E-класса

На нижегородском заводе выпустят седан и два кроссовера под маркой Volga

Запуск обеих площадок намечен на 2026 год

Петербургский завод перейдёт на Aurus Senat

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что на заводе Toyota в Санкт-Петербурге с вероятностью 99% будут выпускать автомобили под брендом Senat. По его словам, эти машины должны заменить модели от Toyota Camry до Mercedes E-класса, заняв нишу премиальных и бизнес-седанов на российском рынке.

Ранее предприятие Toyota в Санкт-Петербурге выпускало популярные модели японского бренда для российского рынка, однако после ухода компании из страны производство остановилось. Теперь площадка получит новую специализацию под российским премиальным брендом Aurus.

Нижегородская площадка выпустит три модели Volga

На бывшем заводе Volkswagen в Нижегородской области начнут выпускать три модели автомобилей Volga — седан и два кроссовера. Об этом сообщил главный редактор «За рулём» Максим Кадаков. Заведующий отделом «Автомобильная жизнь» журнала Игорь Моржаретто подтвердил информацию: «С заводом в Нижнем Новгороде все более-менее ясно — там будут производиться автомобили марки Volga».

Запуск производств на обоих предприятиях запланирован на 2026 год, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Конкретные сроки и объёмы выпуска пока не раскрываются, однако заявления представителей отрасли указывают на высокую степень готовности проектов.



