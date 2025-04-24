Компания Lexus представила полностью обновлённый седьмой поколения седан ES, который стал крупнейшим редизайном модели с 2018 года. Новинка дебютировала на автосалоне в Шанхае и получила не только электрическую версию, но и кардинальные изменения в дизайне, интерьере и технической начинке. Продажи стартуют лишь в середине 2026 года, но автомобиль уже успел привлечь внимание как поклонников бренда, так и технологических энтузиастов.

Вдохновлён концептом LF-ZL

Экстерьер новинки выполнен в духе футуристичного концепта LF-ZL, показанного ранее. Привычная массивная решётка радиатора ушла в прошлое, уступив место более обтекаемой и динамичной передней части. Визуальный акцент теперь сделан на глубоко прорисованный кузов, чёрные глянцевые вставки и оригинальную заднюю светодиодную полосу с логотипом Lexus, заменившую традиционный шильдик.

Также впервые для модели ES в корпусе появился зарядный порт, подтверждающий наличие полноценной электрической модификации, которая будет продаваться наряду с гибридными версиями.

Минимализм и технологии в салоне

Интерьер обновлённого ES стал максимально технологичным и лаконичным:

Цифровая приборная панель на 12,3 дюйма ,

, Сенсорный дисплей мультимедиа на 14 дюймов ,

, По желанию — дополнительный экран для переднего пассажира,

Компактный селектор передач вместо классического рычага,

Сенсорные кнопки быстрого доступа и аналоговая ручка громкости.

Впервые в Lexus использовано внутреннее освещение в дверях, а отделка выполнена с применением 3D-печати, имитирующей текстуру бамбука. Одной из опций стал панорамный стеклянный люк с функцией затемнения.

Для задних пассажиров предусмотрены массажные сиденья, отдельный блок управления климатом и богатый набор комфорта.

Габариты и платформа

Седан значительно подрос:

Длина: 5140 мм (+165 мм),

(+165 мм), Колёсная база: 2950 мм (+80 мм),

(+80 мм), Ширина: 1920 мм (+55 мм),

(+55 мм), Высота (гибрид): 1555 мм ,

, Электроверсия: на 5 мм выше.

Благодаря новейшей платформе TNGA GA-K с увеличенной жёсткостью кузова и задней многорычажной подвеске, улучшены управляемость и комфорт. Также появился подруливающий задний мост, поворачивающий колёса на угол до 4 градусов.

Гибриды и электромобили: что под капотом

Гибридные версии:

2.0 л (194 л.с.) — только передний привод, не поставляется в США,

— только передний привод, не поставляется в США, 2.5 л (244 л.с.) — версии ES 350h с FWD или AWD,

— версии ES 350h с FWD или AWD, Разгон: от 7,8 до 9,4 секунд до 100 км/ч.

Электрические версии:

ES 350e (FWD, 221 л.с.) — разгон до 100 км/ч за 8,9 секунд , запас хода до 685 км (по CLTC) , ~ 483 км по оценке для США ,

(FWD, 221 л.с.) — разгон до 100 км/ч за , запас хода , ~ , ES 500e (AWD, 338 л.с.) — разгон за 5,9 секунд, запас хода до 610 км (по CLTC).

Обе версии поддерживают двухмоторную архитектуру, что делает их не только комфортными, но и динамичными. Вес моделей варьируется от 1785 до 2285 кг.

Когда ожидать в продаже

Несмотря на мировую премьеру, Lexus ES 2026 поступит в продажу только в середине 2026 года. Он не заменит флагманский LS, а станет самостоятельной моделью в расширенной линейке бренда, предлагая премиум-класс с современными технологиями и экологичными силовыми установками.