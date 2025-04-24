Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es)
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Компания Lexus представила полностью обновлённый седьмой поколения седан ES, который стал крупнейшим редизайном модели с 2018 года. Новинка дебютировала на автосалоне в Шанхае и получила не только электрическую версию, но и кардинальные изменения в дизайне, интерьере и технической начинке. Продажи стартуют лишь в середине 2026 года, но автомобиль уже успел привлечь внимание как поклонников бренда, так и технологических энтузиастов.

Содержание скрыть
1. Вдохновлён концептом LF-ZL
2. Минимализм и технологии в салоне
3. Габариты и платформа
4. Гибриды и электромобили: что под капотом
4.1. Гибридные версии:
4.2. Электрические версии:
5. Когда ожидать в продаже

Вдохновлён концептом LF-ZL

Экстерьер новинки выполнен в духе футуристичного концепта LF-ZL, показанного ранее. Привычная массивная решётка радиатора ушла в прошлое, уступив место более обтекаемой и динамичной передней части. Визуальный акцент теперь сделан на глубоко прорисованный кузов, чёрные глянцевые вставки и оригинальную заднюю светодиодную полосу с логотипом Lexus, заменившую традиционный шильдик.

Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 7)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 6)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 2)

Также впервые для модели ES в корпусе появился зарядный порт, подтверждающий наличие полноценной электрической модификации, которая будет продаваться наряду с гибридными версиями.

Минимализм и технологии в салоне

Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 9)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 10)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 11)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 17)

Интерьер обновлённого ES стал максимально технологичным и лаконичным:

  • Цифровая приборная панель на 12,3 дюйма,
  • Сенсорный дисплей мультимедиа на 14 дюймов,
  • По желанию — дополнительный экран для переднего пассажира,
  • Компактный селектор передач вместо классического рычага,
  • Сенсорные кнопки быстрого доступа и аналоговая ручка громкости.

Впервые в Lexus использовано внутреннее освещение в дверях, а отделка выполнена с применением 3D-печати, имитирующей текстуру бамбука. Одной из опций стал панорамный стеклянный люк с функцией затемнения.

Для задних пассажиров предусмотрены массажные сиденья, отдельный блок управления климатом и богатый набор комфорта.

Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 14)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 15)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 16)

Габариты и платформа

Седан значительно подрос:

  • Длина: 5140 мм (+165 мм),
  • Колёсная база: 2950 мм (+80 мм),
  • Ширина: 1920 мм (+55 мм),
  • Высота (гибрид): 1555 мм,
  • Электроверсия: на 5 мм выше.

Благодаря новейшей платформе TNGA GA-K с увеличенной жёсткостью кузова и задней многорычажной подвеске, улучшены управляемость и комфорт. Также появился подруливающий задний мост, поворачивающий колёса на угол до 4 градусов.

Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 5)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 4)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 3)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es)

Гибриды и электромобили: что под капотом

Гибридные версии:

  • 2.0 л (194 л.с.) — только передний привод, не поставляется в США,
  • 2.5 л (244 л.с.) — версии ES 350h с FWD или AWD,
  • Разгон: от 7,8 до 9,4 секунд до 100 км/ч.

Электрические версии:

  • ES 350e (FWD, 221 л.с.) — разгон до 100 км/ч за 8,9 секунд, запас хода до 685 км (по CLTC), ~483 км по оценке для США,
  • ES 500e (AWD, 338 л.с.) — разгон за 5,9 секунд, запас хода до 610 км (по CLTC).

Обе версии поддерживают двухмоторную архитектуру, что делает их не только комфортными, но и динамичными. Вес моделей варьируется от 1785 до 2285 кг.

Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 13)
Lexus показал электрический седан ES с футуристичным дизайном (2026 lexus es 12)

Когда ожидать в продаже

Несмотря на мировую премьеру, Lexus ES 2026 поступит в продажу только в середине 2026 года. Он не заменит флагманский LS, а станет самостоятельной моделью в расширенной линейке бренда, предлагая премиум-класс с современными технологиями и экологичными силовыми установками.

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