Компания Lexus представила полностью обновлённый седьмой поколения седан ES, который стал крупнейшим редизайном модели с 2018 года. Новинка дебютировала на автосалоне в Шанхае и получила не только электрическую версию, но и кардинальные изменения в дизайне, интерьере и технической начинке. Продажи стартуют лишь в середине 2026 года, но автомобиль уже успел привлечь внимание как поклонников бренда, так и технологических энтузиастов.
Вдохновлён концептом LF-ZL
Экстерьер новинки выполнен в духе футуристичного концепта LF-ZL, показанного ранее. Привычная массивная решётка радиатора ушла в прошлое, уступив место более обтекаемой и динамичной передней части. Визуальный акцент теперь сделан на глубоко прорисованный кузов, чёрные глянцевые вставки и оригинальную заднюю светодиодную полосу с логотипом Lexus, заменившую традиционный шильдик.
Также впервые для модели ES в корпусе появился зарядный порт, подтверждающий наличие полноценной электрической модификации, которая будет продаваться наряду с гибридными версиями.
Минимализм и технологии в салоне
Интерьер обновлённого ES стал максимально технологичным и лаконичным:
- Цифровая приборная панель на 12,3 дюйма,
- Сенсорный дисплей мультимедиа на 14 дюймов,
- По желанию — дополнительный экран для переднего пассажира,
- Компактный селектор передач вместо классического рычага,
- Сенсорные кнопки быстрого доступа и аналоговая ручка громкости.
Впервые в Lexus использовано внутреннее освещение в дверях, а отделка выполнена с применением 3D-печати, имитирующей текстуру бамбука. Одной из опций стал панорамный стеклянный люк с функцией затемнения.
Для задних пассажиров предусмотрены массажные сиденья, отдельный блок управления климатом и богатый набор комфорта.
Габариты и платформа
Седан значительно подрос:
- Длина: 5140 мм (+165 мм),
- Колёсная база: 2950 мм (+80 мм),
- Ширина: 1920 мм (+55 мм),
- Высота (гибрид): 1555 мм,
- Электроверсия: на 5 мм выше.
Благодаря новейшей платформе TNGA GA-K с увеличенной жёсткостью кузова и задней многорычажной подвеске, улучшены управляемость и комфорт. Также появился подруливающий задний мост, поворачивающий колёса на угол до 4 градусов.
Гибриды и электромобили: что под капотом
Гибридные версии:
- 2.0 л (194 л.с.) — только передний привод, не поставляется в США,
- 2.5 л (244 л.с.) — версии ES 350h с FWD или AWD,
- Разгон: от 7,8 до 9,4 секунд до 100 км/ч.
Электрические версии:
- ES 350e (FWD, 221 л.с.) — разгон до 100 км/ч за 8,9 секунд, запас хода до 685 км (по CLTC), ~483 км по оценке для США,
- ES 500e (AWD, 338 л.с.) — разгон за 5,9 секунд, запас хода до 610 км (по CLTC).
Обе версии поддерживают двухмоторную архитектуру, что делает их не только комфортными, но и динамичными. Вес моделей варьируется от 1785 до 2285 кг.
Когда ожидать в продаже
Несмотря на мировую премьеру, Lexus ES 2026 поступит в продажу только в середине 2026 года. Он не заменит флагманский LS, а станет самостоятельной моделью в расширенной линейке бренда, предлагая премиум-класс с современными технологиями и экологичными силовыми установками.