Британская компания Garagisti & Co раскрыла детали своего нового суперкара GP1. Модель с атмосферным 6,6-литровым V12 и механической коробкой передач выйдет ограниченным тиражом в 25 экземпляров.

Атмосферный V12 и минимальный вес

Garagisti GP1 оснащён новым безнаддувным двигателем V12 объёмом 6,6 литра мощностью 800 л. с., достигаемой при 9000 об/мин. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП Xtrac.

Заявленный вес автомобиля — менее 1 тонны. Такой показатель стал возможен благодаря применению лёгких материалов и сотрудничеству с ведущими производителями комплектующих, включая Brembo и Öhlins.

Дизайн в духе классических суперкаров

Экстерьер GP1 разработал испанский дизайнер Анхель Гуэрра, ранее работавший в Bugatti и Rimac. Вдохновением послужили культовые модели Марчелло Гандини, такие как Lancia Stratos Zero и Lamborghini Countach.

Интерьер выполнен в стиле минимализма: никаких сенсорных панелей и крупных экранов — только аналоговые органы управления и базовые приборы. По словам Гуэрры, концепция салона отражает принцип «Только вы, автомобиль и дорога впереди».

Цена, тираж и эксклюзивная программа

Всего будет выпущено 25 экземпляров Garagisti GP1. Стартовая цена — 3,3 млн долларов без учёта налогов, доставки и персонализации. Первые 12 покупателей получат доступ к программе Open Doors, предусматривающей экскурсию по производству и встречу с командой разработчиков.





Поставки суперкара планируют начать в ближайшие месяцы.