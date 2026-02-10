Компания Lexar представила новые версии своих автомобильных USB-накопителей JumpDrive A50V и C50V, увеличив максимальный объём памяти до 512 ГБ и 1 ТБ. Расширенная линейка ориентирована на водителей, которым требуется длительная запись видео для систем видеорегистрации и автомобильной безопасности. По заявлению компании, версия на 1 ТБ способна хранить до 96 часов видеозаписей с четырёх камер в автомобилях Li Auto.

Модель JumpDrive A50V оснащена разъёмом USB-A, тогда как JumpDrive C50V использует USB-C. Оба накопителя поддерживают стандарт USB 3.2 Gen 1 и обеспечивают скорость чтения и записи до 200 МБ/с. В устройствах используется качественная TLC NAND-память, что повышает надёжность и позволяет выдерживать интенсивные циклы перезаписи при длительной эксплуатации.

Lexar отмечает, что накопители рассчитаны на круглосуточную непрерывную циклическую запись. При заполнении памяти старые файлы автоматически перезаписываются, что делает устройства подходящими для работы с видеорегистраторами и режимами охраны в электромобилях и подключённых автомобилях. С завода накопители отформатированы в exFAT, но при необходимости их можно переформатировать в FAT32 или NTFS.

Размеры JumpDrive C50V составляют 28,8 × 22,5 × 16,23 мм, а вес — 13,5 г. Версия A50V с USB-A немного компактнее: 22,5 × 14,9 × 20,25 мм при весе 6,2 г. Оба устройства рассчитаны на работу в экстремальных условиях внутри автомобиля: рабочий температурный диапазон — от −40 °C до +75 °C, а температура хранения допускается до +100 °C.

Компания также сообщила, что накопители прошли тестирование на совместимость с различными электромобилями и автомобилями на новых источниках энергии. Они поддерживают подключение по принципу plug-and-play, однако в некоторых моделях машин может потребоваться форматирование через мультимедийную систему. На каждый накопитель предоставляется ограниченная гарантия сроком на один год, а также подтверждена надёжность по внутренним автомобильным стандартам Lexar.





Стоимость версии на 512 ГБ составляет 779 юаней (примерно 112 долларов США), а модель на 1 ТБ оценена в 1 419 юаней (около 205 долларов).