После третьего подряд года рекордных продаж компания Kia готовится представить свой самый амбициозный автомобиль. Речь идёт о так называемой «гало-модели» — флагмане, который продемонстрирует лучшие технологии и дизайн бренда. Официального названия у новинки пока нет, но эксперты считают, что автомобиль может получить имя Kia EV8, реже упоминается вариант Kia EV7.

Новый электромобиль во многом вдохновлён концептом Vision Meta* Turismo, который Kia показала в конце прошлого года в честь своего 80-летия. Это длинный и низкий седан с футуристичным обликом, будто пришедший из научно-фантастического фильма. У автомобиля обтекаемый силуэт, лобовое стекло плавно переходит в крышу, традиционные боковые зеркала заменены компактными камерами, а рулевое колесо выполнено в необычном формате, напоминающем игровой контроллер.

Производительность станет одной из ключевых особенностей флагмана. Согласно утечкам, топовая версия Kia EV8 получит два электромотора суммарной мощностью 450 кВт (603 л.с.), что сделает её заметно мощнее бензинового Kia Stinger. Для тех, кому не нужна максимальная динамика, компания, вероятно, предложит заднеприводную версию мощностью 160 кВт (215 л.с.), а также промежуточный вариант с полным приводом и отдачей 320 кВт (429 л.с.).

Одним из самых впечатляющих параметров будущей модели станет запас хода. Ожидается, что электроседан оснастят аккумулятором ёмкостью 113,2 кВт·ч. Благодаря низкому кузову и отличной аэродинамике автомобиль сможет проезжать от 700 до 800 км на одном заряде.

Интерьер Kia EV8 задуман не как классический водительский кокпит, а как просторная «гостиная». Дизайнеры намеренно сокращают количество экранов, делая ставку на более спокойную и расслабляющую атмосферу. Вместо этого используется продвинутая система дополненной реальности, которая проецирует навигацию и скорость на стекло так, будто информация парит над дорогой. В автомобиле также будут доступны три цифровых режима — Speedster, Dreamer и Gamer, меняющие настроение и оформление салона в зависимости от предпочтений водителя.





Серийную версию этого электромобиля ожидают примерно в 2027 году. Дешёвым флагман не будет: предполагаемая стартовая цена составит около 51 000 евро, а итоговая стоимость будет зависеть от выбранной батареи и конфигурации силовой установки. По позиционированию модель разместится между более компактным EV6 и крупным кроссовером EV9.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.