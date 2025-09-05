Фабиан Шмольц, ранее возглавлявший внешнее оформление в Lamborghini, назначен руководителем отдела экстерьера Xiaomi Auto Europe. Этот шаг ясно показывает: китайский технологический гигант, серьёзно вошедший в рынок электромобилей, нацелен на международную экспансию.

Шмольц приносит с собой впечатляющий опыт. До работы в легендарной итальянской компании он трудился в Porsche, где участвовал в создании 718 Boxster и концепта VisionGT. Особенно важно для Xiaomi то, что он входил в команду, разработавшую прототип Mission E — тот самый проект, который позже превратился в Porsche Taycan. Этот факт вызывает особый интерес на фоне реакций на первый электромобиль Xiaomi.





После премьеры седана SU7 и анонса кроссовера YU7 пользователи сети заметили знакомые очертания. Многие сравнивали SU7 с Porsche Taycan, придумав прозвище «Mi-sche» — смесь Xiaomi и Porsche. В свою очередь, YU7 сопоставляли с Ferrari Purosangue, окрестив «Ferra-mi». Однако для молодой компании такие сравнения могут быть как лестными, так и рискованными: бренд может потерять собственное лицо.

Генеральный директор по промышленному дизайну компании Ли Тяньюань отметил, что команда Xiaomi ориентируется на создание «эмоциональной ценности». По его словам, можно скопировать характеристики, но нельзя скопировать эмоцию, которую дарит автомобиль. Ли убеждён, что переход к электромобилям открывает китайским дизайнерам уникальные возможности: отсутствие «бензинового наследия» позволяет им свободнее экспериментировать и задавать новые стандарты.





Приглашение специалиста, причастного к зарождению Taycan, говорит о том, что Xiaomi внимательно слушает рынок и понимает ценность мирового уровня в дизайне. С привлечением европейского таланта компания стремится не только улучшить будущие модели, но и подготовиться к продажам в Европе.

Создание европейской дизайн-студии во главе с уважаемым местным дизайнером поможет Xiaomi разрабатывать автомобили, рассчитанные именно на вкусы европейских покупателей. Одновременно этот стратегический шаг может стать началом отхода от «заимствованных» форм. Под руководством Шмольца у Xiaomi появляется шанс выработать уникальный стиль, способный конкурировать на мировом рынке.



