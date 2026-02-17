Exeed представил кроссовер Exlantix EX7 — первую модель бренда с полностью электромеханической системой торможения (EMB). Производитель отказался от классической гидравлики: на каждом колесе стоят независимые тормозные электродвигатели, управляющиеся электрическими сигналами. По словам компании, технология обеспечивает отклик в миллисекунды, компактность конструкции и резервирование для надёжности; премьера в Китае запланирована на первый квартал 2026 года, запуск в России рассматривают в рамках линейки Exlantix.

Что такое электромеханические тормоза (EMB)

EMB — это отказ от центрального гидравлического контура в пользу локальных электрических приводов на колесе. В Exeed каждый тормозной модуль имеет собственный электродвигатель, который получает команды от бортовой сети и многократно дублируется для отказоустойчивости. Производитель подчёркивает интеграцию с обновлённой платформой Flying Chassis 3.0: связка управлений, датчиков и исполнительных механизмов должна работать как «интеллектуальная нервная система» автомобиля, улучшая устойчивость и управляемость в разных дорожных условиях.

Независимые электродвигатели на каждом колесе;

Отклик в миллисекунды по заявлению производителя;

Компактная конструкция и упрощённая разводка без большого гидравлического блока;

Резервирование для повышения надёжности;

Интеграция с Flying Chassis 3.0, разработка EMB шла 3 года.

«Вместе с внедрением системы также будет обновлено до версии 3.0 решение Exeed Flying Chassis. Эти технологии обеспечат беспрецедентную управляемость автомобиля» Пресс-служба Exeed

В авиации электромеханические приводы давно применяются на больших лайнерах — примером служат Airbus A350 и Boeing 787. В автомобилях идеи «brake‑by‑wire» появляются дольше, но массовый переход сложен: европейские и национальные нормативы требуют доказанной отказоустойчивости, а поставщики компонентов (ZF, Continental, Bosch и другие) годами разрабатывают электронные приводы и алгоритмы управления, готовые к серийному использованию.

Первые серийные автомобили уже используют элементы управления торможением через электронный интерфейс: производители объединяют рекуперацию и фрикционные тормоза через программную логику, чтобы увеличить долю рекуперации и уменьшить износ. Exeed идёт дальше, вынося исполнительные механизмы непосредственно к колесу и делая их основным средством замедления.

Преимущества понятны: более быстрый отклик, гибкое распределение усилия между колёсами и упрощённая интеграция с системами стабилизации и ассистентами. Но вопросов не меньше: как будут решены тепловые нагрузки при интенсивном торможении, сколько будет стоить обслуживание узлов на колесе, как будут защищены от влаги и механических повреждений электрические приводы, и какова будет гарантия на эти критично важные компоненты.





Когда выйдет Exlantix EX7 и сколько будет стоить

Презентация в Китае запланирована на первый квартал 2026 года; точные дата и цена не объявлены. Exeed говорит, что модель рассматривают для российского рынка в составе линейки Exlantix, но сроки локального запуска и прайс-лист станут известны позднее, ближе к началу продаж.

Если EMB подтвердит заявленные преимущества в реальных условиях, это может ускорить переход автопроизводителей к более электрической архитектуре торможения и стимулировать рост рынка специализированных исполнителей, сервисов и запасных частей. С другой стороны, регуляторы и покупатели будут внимательно смотреть на сертификацию, ремонтопригодность и стоимость владения. Осталось дождаться первых тестов и независимых испытаний — они покажут, насколько «авиационный» подход уместен на обычных дорогах.