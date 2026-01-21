Российские дилерские центры полностью распродали запасы седанов Toyota Camry восьмого поколения XV70. Производство этой версии на заводе в Санкт-Петербурге остановили весной 2022 года, но складские остатки позволяли предлагать автомобили ещё несколько лет. Теперь купить можно только китайскую Camry девятого поколения от 4,4 миллиона рублей.

Конец эпохи российской сборки

Дилерские центры Toyota в России полностью распродали запасы седанов Camry восьмого поколения. Модели с индексом XV70 многие автолюбители считают наиболее удачной и последней по-настоящему глобальной версией седана, сообщает портал Wroom.

Производство этой Camry на заводе в Санкт-Петербурге остановили весной 2022 года. Однако значительные складские остатки позволяли официальным дилерам предлагать автомобили российской сборки ещё несколько лет.

Китайская Camry заменила российскую

В 2023 году на российский рынок поступили седаны китайского производства, выпускаемые на совместном предприятии GAC-Toyota. Несмотря на это, у дилеров до последнего времени оставались машины предыдущего российского поколения. Теперь их запасы исчерпаны.

Новое девятое поколение модели с индексом XV80, которое также производится в Китае, начало поставляться в Россию в 2024 году. На текущий момент минимальная стоимость Toyota Camry у официальных дилеров начинается от 4,4 миллиона рублей.



