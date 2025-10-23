Крупнейший автопроизводитель BYD и бренд смартфонов Honor объявили о стратегическом партнёрстве, направленном на глубокую интеграцию мобильных устройств с автомобилями. Их цель — разрушить барьеры между смартфоном и мультимедийной системой машины, превратив их в единую интеллектуальную экосистему.

Сотрудничество предполагает объединение опыта Honor в области автомобильных технологий с фирменной системой BYD — DiLink нового поколения. Для владельцев электромобилей BYD это означает, что взаимодействие с автомобилем станет гораздо более персонализированным и интуитивным.

Обе компании создают совместные инженерные команды, которые займутся разработкой решений на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что ИИ поможет сделать взаимодействие между устройствами более естественным и умным.

Одним из первых результатов партнёрства станут цифровые автомобильные ключи, работающие через Bluetooth. Любой смартфон Honor сможет выполнять функции брелока — открывать, закрывать и даже заводить автомобиль без необходимости доставать телефон из кармана или сумки.

Также готовятся функции «непрерывности приложений» — например, маршрут, построенный на смартфоне, автоматически появится на дисплее автомобиля, когда водитель садится за руль. Кроме того, пользователям обещают зеркалирование экрана и режим конфиденциальности, скрывающий личные уведомления и сообщения от пассажиров.





Эксперты отмечают, что это партнёрство отражает более широкий тренд на слияние потребительской электроники и автомобилей. BYD и Honor стремятся предложить решение, где связь между смартфоном и машиной станет не просто функцией, а органичной частью пользовательского опыта.

Таким образом, BYD и Honor делают шаг к будущему, где автомобиль перестаёт быть просто средством передвижения и превращается в полноценное «умное устройство» на колёсах.