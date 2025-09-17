Автомобильный сайт «Дром» провёл всероссийский опрос, результаты которого показали, что 58% автолюбителей предпочитают не приобретать машины с пробегом у перекупщиков. Более трети участников — 35% — принципиально ищут объявления только от собственников, а ещё 23% готовы рассматривать варианты у владельцев при возможности.

Для сравнения: в аналогичном исследовании 2012 года число противников перекупщиков составляло 53%. За 13 лет снизилась и доля тех, кто готов доверять таким продавцам: с 29% до 25%. Часть респондентов отмечает, что при выборе автомобиля важны лишь цена и состояние, а история перепродаж не имеет значения. Количество автолюбителей, которые вообще не рассматривают машины с пробегом, уменьшилось с 4% до 3%. При этом доля тех, кто предпочитает новые автомобили, осталась на прежнем уровне — 7%.

Региональные особенности

Наибольшее число противников перекупщиков оказалось на Урале — 41%. В Москве и Приволжье перекупов избегают 38% участников. Чаще всего объявления от собственников стараются найти жители Северо-Запада (32%) и южных регионов (26%).

Фигуру продавца меньше всего учитывают в Санкт-Петербурге — так ответили 29% опрошенных. Похожая ситуация и в Дальневосточном федеральном округе, а также в Сибири и на юге страны — по 26% респондентов отметили, что ориентируются только на цену и техническое состояние автомобиля.





Больше всего сторонников покупки новых, «беспробежных» машин живёт на Дальнем Востоке — 15% участников опроса. В центральных регионах 9% опрошенных заявили, что вообще не берут автомобили с пробегом. На Северо-Западе этот показатель составил 8%.

Любопытная деталь: 6% респондентов признались, что сами занимаются перепродажей автомобилей. Чаще всего это жители Сибири, Москвы, центральных регионов и Дальнего Востока.





Отношение к перекупщикам

В комментариях участники делились личным опытом. Одни вспоминали случаи скрученного пробега и скрытых дефектов, вплоть до залитых монтажной пеной порогов. Другие указывали, что перекупщики бывают разные: одни привозят хорошие машины с аукционов, другие же покупают дешёвые проблемные авто.

Часть водителей отмечала, что собственники тоже не всегда добросовестны: при поломках они нередко экономят на ремонте, что снижает ресурс автомобиля. По их мнению, у современных перекупщиков порой можно найти машины в лучшем состоянии.

Многие участники подытожили: всё зависит от конкретной ситуации, состояния автомобиля, цены и целей покупки. Иногда разумнее купить подержанный автомобиль у перекупщика, а иногда лучше переплатить за новый или выбрать машину без пробега по России.

Опрос проходил с 7 по 14 июля 2025 года на сайте «Дром». В нём приняли участие более 11 тысяч человек.