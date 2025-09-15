Компания BMW обновила фирменный логотип. Первым автомобилем с новым шильдиком стал электрический кроссовер iX3 «нового класса», сообщает Carscoops со ссылкой на пресс-службу немецкого автопроизводителя. В дальнейшем знак будет постепенно появляться на всех новых и рестайлинговых моделях марки.

Что изменилось в логотипе BMW

Дизайнеры из Мюнхена не стали радикально менять культовый знак. Он по-прежнему выполнен в виде сине-белого «пропеллера» — традиционной отсылки к авиационному прошлому компании, — обрамлённого чёрным кольцом с надписью BMW.





Однако есть несколько заметных обновлений:

исчезло внутреннее хромированное кольцо;

убраны горизонтальная и вертикальная хромированные линии, разделяющие секторы «пропеллера»;

буквы BMW стали тоньше;

чёрное кольцо получило сатиновое или матовое покрытие вместо глянцевого.

Таким образом, логотип сохранил узнаваемость, но стал выглядеть современнее и лучше вписался в стиль электрического кроссовера нового поколения.





Title: BMW представила обновленный логотип для моделей «нового класса»

Description: BMW обновила фирменный логотип. Новый знак впервые появился на электрическом кроссовере iX3 «нового класса» и постепенно заменит старую эмблему на всех будущих моделях бренда.