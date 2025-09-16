Баварский автопроизводитель рассказал, почему в последние годы выпускал модели с увеличенной решёткой радиатора. По словам главного дизайнера BMW Group Адриана ван Хойдонка, причиной стали предпочтения покупателей в Китае, где большие «ноздри» крайне популярны.

Китайский рынок и смелый дизайн

В интервью австралийскому изданию CarExpert ван Хойдонк отметил, что радикальными такие решения не были: «всё зависит от того, в какой стране вы находитесь». В Китае крупные решётки пользовались высоким спросом, и BMW учитывала это при проектировании.





Несмотря на критику экстерьера моделей M3, 7 Series, X7 и XM, продажи бренда не снижались — напротив, росли. Поэтому компания не видела повода менять курс. Исключением стал кроссовер XM, о слабом спросе на который сообщалось ещё в 2023 году.

Новый стиль Neue Klasse

В 2023 году BMW представила концепт Vision Neue Klasse, положивший начало новому дизайнерскому языку марки. С тех пор компания заявила, что будет отказываться от гипертрофированных вертикальных «ноздрей» в пользу более сдержанных решений.





Первой серийной моделью в этом стиле стал электрический кроссовер iX3. Он получил обновлённую «решётку» с вертикальными «зубьями» по центру, что стало компромиссом между узнаваемостью бренда и современными трендами.