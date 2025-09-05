BMW меняет стратегию в отношении электромобилей с дебютом iX3 2026 года. Это первый автомобиль, построенный на совершенно новой платформе компании под названием Neue Klasse, которая станет основой для будущих моделей. Новый электрический кроссовер iX3 получил новый дизайн, радикально изменённый интерьер и характеристики, нацеленные на премиальный сегмент.

Первой глобальной моделью станет iX3 50 xDrive, выход которой ожидается в середине 2026 года. В США его стоимость будет начинаться примерно с 60 000 долларов за версию с батареей на 80 кВт·ч. В Европе цены стартуют с 60 000 евро, а в Великобритании базовая версия будет стоить от £58,755.





Представленная версия оснащена системой полного привода с двумя электромоторами мощностью 463 л.с. и крутящим моментом 645 Н·м. Разгон до 60 миль/ч занимает 4,7 секунды (0–100 км/ч за 4,9 секунды), максимальная скорость ограничена на отметке 209 км/ч.

Дизайн iX3 заметно отличается от последних спорных моделей BMW. Вдохновением послужили концепт Vision Neue Klasse X и классические модели, такие как BMW 2002. Кузов получил чёткие линии без лишних пластиковых элементов, а фирменная решётка стала высокой и узкой. Габариты составляют 4 783 мм в длину и 1 895 мм в ширину, что немного больше предыдущего поколения. Для спортивного внешнего вида предлагаются пакеты M Sport с уникальными элементами кузова, колёсами до 22 дюймов и окрашенными тормозными суппортами.





Салон изменился ещё сильнее. Панель приборов теперь украшает система Panoramic iDrive с дисплеем на всю ширину, центральным сенсорным экраном диагональю 17,9 дюйма и 3D-проекцией. Несмотря на переход на цифровые элементы, BMW сохранила физические инструменты управления — подрулевые рычаги, кнопки громкости и селектор передач. Пространства в салоне стало больше, а багажник вмещает 861 литр, при сложенных сиденьях — до 1 841 литра. Спереди добавлен небольшой отсек объёмом 57 литров.

В основе iX3 лежит 800-вольтовая архитектура Neue Klasse и шестое поколение системы eDrive. Кроссовер получил аккумулятор ёмкостью 108,7 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 805 км по WLTP и около 644 км по EPA. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 400 кВт: за 10 минут можно восполнить до 370 км пробега, а зарядка с 10 до 80 % занимает всего 21 минуту. Для США предусмотрен разъём NACS и переходник CCS, также поддерживается двусторонняя зарядка мощностью 11 кВт.





Работу автомобиля обеспечивают четыре высокопроизводительных компьютера, каждый из которых отвечает за отдельный блок: динамику, автопилот, мультимедиа и основные функции. Так называемый «Heart of Joy» контролирует моторы, тормоза и рулевое управление.

Модель будет оснащена стандартным набором систем помощи водителю, а опция Highway Assistant позволит на длительное время отпускать руль. BMW называет концепцию взаимодействия с водителем Symbiotic Drive.





Когда iX3 50 xDrive поступит в продажу, он станет конкурентом Audi Q6 e-tron, Porsche Macan EV и Tesla Model Y Performance. Производство стартует в начале 2026 года на новом заводе в Венгрии. В Великобритании базовая версия будет стоить £58,755, а версия M Sport Pro — £62,755. В Европе цены начнутся от 60 000 евро за заднеприводный вариант, а версия с полным приводом и увеличенной батареей обойдётся минимум в 69 000 евро.