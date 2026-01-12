Премиальный бренд Avatr, созданный совместными усилиями CATL, автоконцерна Changan и Huawei, представил обновлённую версию электромобиля Avatr 12. Компания уже направила изображения и технические данные рестайлинговой модели в китайское министерство промышленности и информатизации (MIIT), и опубликованные материалы раскрывают немало подробностей о грядущих изменениях. Главный акцент сделан на мощности — и её здесь действительно много.

Обновлённая линейка Avatr 12, впервые представленного в 2023 году, пополнилась экстремальной версией с тремя электромоторами и крупной батареей. Кроме того, в модельном ряду появится вариант с расширенным запасом хода, где бензиновый двигатель используется для подзарядки аккумулятора. Таким образом, Avatr рассчитывает привлечь более широкую аудиторию на высококонкурентном китайском рынке электромобилей. Ожидаемая цена новых версий составит от 300 000 до 320 000 юаней, что эквивалентно примерно 36 600-39 000 евро. Для автомобиля с такими характеристиками ценник выглядит весьма агрессивно.

Топовая версия Avatr 12 оснащается системой полного привода с тремя моторами: один установлен спереди, два — на задней оси. Передний электродвигатель развивает 210 кВт (281 л.с.), а каждый из задних — по 251 кВт (337 л.с.). В сумме система выдаёт впечатляющие 712 кВт, или 955 лошадиных сил. Такой уровень мощности выводит Avatr 12 в один ряд с суперкарами, несмотря на то что это вполне практичный автомобиль для повседневного использования.

Понимая, что не все покупатели готовы полностью отказаться от ДВС, Avatr представила версию EREV с увеличенным запасом хода. В этом варианте автомобиль движется за счёт электричества, а 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель используется исключительно как генератор для подзарядки батареи. Его мощность составляет 115 кВт. Привод в данной версии осуществляется на задние колёса с помощью двух отдельных электромоторов, каждый из которых развивает по 200 кВт (268 л.с.). Энергия хранится в аккумуляторе LFP ёмкостью 52 кВт·ч от CATL, а запас хода на чистом электричестве достигает 261 км по циклу WLTC.

Для тех, кто предпочитает полностью электрические решения, Avatr оставляет и версии без бензинового двигателя. Помимо флагманской трёхмоторной модификации, будет доступен вариант с двумя моторами и задним приводом. В нём также используется раздельная схема с моторами на каждое заднее колесо, каждый мощностью 251 кВт (337 л.с.). Совокупная отдача в 674 л.с. остаётся более чем достаточной для динамичной езды. Судя по всему, в обновлённой линейке Avatr делает ставку исключительно на высокую производительность, отказываясь от одномоторных конфигураций.





Внешний облик Avatr 12 практически не изменился, что можно считать плюсом. Автомобиль сохраняет эффектный кузов типа фастбек, сочетающий черты седана и кроссовера. Габариты остались прежними: длина 5020 мм, ширина 1999 мм, высота около 1470 мм, а колёсная база составляет внушительные 3020 мм, что обещает просторный салон.

Одним из заметных обновлений стала модернизированная система LiDAR на крыше, предназначенная для работы ассистентов и систем автономного вождения. Вероятно, здесь используется новейшая разработка Huawei. Дополнительно два лидара установлены в передних крыльях. Задняя часть автомобиля сохранила одну из самых необычных особенностей — отсутствие заднего стекла, как у Polestar 4, вместо которого используются камеры. Выдвижной спойлер на крышке багажника и узкая светодиодная полоса фонарей завершают футуристичный и агрессивный образ обновлённого Avatr 12.