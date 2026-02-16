Aurora объявила крупное обновление программного обеспечения Aurora Driver и почти утроила покрытие беспилотных рейсов по южным штатам США: к уже работающим коридорам добавились маршруты через Техас и Аризону, включая линию Fort Worth — Phoenix почти в 1 000 миль. Компания рассчитывает выйти на более 200 беспилотных тягачей к концу 2026 года и запускает аппаратный комплект для International LT Series без наблюдающего оператора во втором квартале.

Какие маршруты добавила Aurora

С последним релизом Aurora Driver сеть компании фактически утроилась: к базовому коридору Dallas — Houston добавились линии, связывающие Fort Worth, El Paso, Phoenix и Laredo. Полный перечень сейчас выглядит так:

Dallas — Houston

Fort Worth — El Paso

El Paso — Phoenix

Fort Worth — Phoenix (почти 1 000 миль)

Dallas — Laredo

Новая длина участка Fort Worth — Phoenix намеренно выходит за пределы ограничений Hours of Service (HOS) для водителей‑человека. Поскольку автономные системы не нуждаются в обязательных перерывах, Aurora обещает круглосуточную эксплуатацию, сокращение времени в пути и более высокую загрузку тягачей — то, ради чего перевозчики и подписались на сервис уже вплоть до третьего квартала 2026 года.

Какие числа важны

250 000 — сообщённый пробег без водителя по состоянию на январь 2026 года

0 — заявленное число ДТП, за которые Aurora Driver признали виновной

200+ — ожидаемое число беспилотных грузовиков к концу 2026 года

Q2 2026 — запуск аппаратного набора на платформе International LT Series без наблюдающего

Сеть полностью загружена коммерческими заказами до третьего квартала 2026 года

Как Aurora ускоряет запуск маршрутов

Компания внедряет то, что называет «Verifiable AI»: после одного ручного заезда облачные алгоритмы генерируют семантические карты и другие компоненты для вождения, снижая человеческое участие в подготовке маршрутов. Практическая цель — быстрее выходить на конечные точки заказчиков, а не только на магистрали между межгородскими узлами.

Результат уже виден: кроме магистральных коридоров, Aurora подключила прямые доставки к точкам клиентов — от поставок для Driscoll’s на маршруте Dallas — Laredo до сервисов на горнодобывающих площадках и распределительных центрах в Техасе и Аризоне.





Кто выигрывает и кто рискует

Выигрывают автопарки и крупные грузовладельцы, которым нужны более быстрые и предсказуемые циклы доставки при тонких маржах. Aurora даёт обещание большей эксплуатационной готовности и сниженных издержек на милю за счёт непрерывной работы тягачей.

Риски концентрируются в трёх областях: регуляторика и общественная терпимость к автономной технике, необходимость доказать устойчивую безопасность в сложной погоде, и конкуренция — у Aurora есть соперники с альтернативными подходами к картированию и аппаратному обеспечению. Среди конкурентов — Waymo Via, Plus, Embark, Kodiak и другие игроки, которые тоже расширяют коммерческие пилоты и ищут партнёров‑перевозчиков.

Как изменение повлияет на рынок грузоперевозок

Sun Belt — регион с высоким ростом грузопотоков: крупные порты, пересечение торговых коридоров и население, сосредоточенное в длинной полосе от Техаса до Аризоны, делают его привлекательным для автоперевозчиков. Если Aurora сохранит заявленную надёжность и увеличит процент времени работы в плохую погоду, это даст очевидное экономическое преимущество тем подрядчикам, кто раньше ограничивался только шоссейными операциями с наблюдателем.

Но «обещанная» экономия должна пройти два испытания: массовая эксплуатация без наблюдателя и сертификация/доверие со стороны регуляторов. Отчёт о нулях в числе вменяемых аварий и квартальные показатели загрузки контрактов выглядят убедительно, но история отрасли учит: единичные успехи привлекают внимание, а широкое принятие требует воспроизводимости и прозрачности.

Что дальше

Главные вехи на горизонте у Aurora — Q2 2026 с запуском набора без оператора и рост парка до 200+ машин к концу года. Если технические обещания подтвердятся в реальной коммерческой эксплуатации, перевозчики получат инструмент для оптимизации графиков и снижения затрат. В противном случае отрасль снова уйдёт в стадию «пилотов и осторожных контрактов», а инвесторы и партнёры пересмотрят сроки масштабирования.