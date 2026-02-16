Aurora объявила крупное обновление программного обеспечения Aurora Driver и почти утроила покрытие беспилотных рейсов по южным штатам США: к уже работающим коридорам добавились маршруты через Техас и Аризону, включая линию Fort Worth — Phoenix почти в 1 000 миль. Компания рассчитывает выйти на более 200 беспилотных тягачей к концу 2026 года и запускает аппаратный комплект для International LT Series без наблюдающего оператора во втором квартале.
Какие маршруты добавила Aurora
С последним релизом Aurora Driver сеть компании фактически утроилась: к базовому коридору Dallas — Houston добавились линии, связывающие Fort Worth, El Paso, Phoenix и Laredo. Полный перечень сейчас выглядит так:
- Dallas — Houston
- Fort Worth — El Paso
- El Paso — Phoenix
- Fort Worth — Phoenix (почти 1 000 миль)
- Dallas — Laredo
Новая длина участка Fort Worth — Phoenix намеренно выходит за пределы ограничений Hours of Service (HOS) для водителей‑человека. Поскольку автономные системы не нуждаются в обязательных перерывах, Aurora обещает круглосуточную эксплуатацию, сокращение времени в пути и более высокую загрузку тягачей — то, ради чего перевозчики и подписались на сервис уже вплоть до третьего квартала 2026 года.
Какие числа важны
- 250 000 — сообщённый пробег без водителя по состоянию на январь 2026 года
- 0 — заявленное число ДТП, за которые Aurora Driver признали виновной
- 200+ — ожидаемое число беспилотных грузовиков к концу 2026 года
- Q2 2026 — запуск аппаратного набора на платформе International LT Series без наблюдающего
- Сеть полностью загружена коммерческими заказами до третьего квартала 2026 года
Как Aurora ускоряет запуск маршрутов
Компания внедряет то, что называет «Verifiable AI»: после одного ручного заезда облачные алгоритмы генерируют семантические карты и другие компоненты для вождения, снижая человеческое участие в подготовке маршрутов. Практическая цель — быстрее выходить на конечные точки заказчиков, а не только на магистрали между межгородскими узлами.
Результат уже виден: кроме магистральных коридоров, Aurora подключила прямые доставки к точкам клиентов — от поставок для Driscoll’s на маршруте Dallas — Laredo до сервисов на горнодобывающих площадках и распределительных центрах в Техасе и Аризоне.
Кто выигрывает и кто рискует
Выигрывают автопарки и крупные грузовладельцы, которым нужны более быстрые и предсказуемые циклы доставки при тонких маржах. Aurora даёт обещание большей эксплуатационной готовности и сниженных издержек на милю за счёт непрерывной работы тягачей.
Риски концентрируются в трёх областях: регуляторика и общественная терпимость к автономной технике, необходимость доказать устойчивую безопасность в сложной погоде, и конкуренция — у Aurora есть соперники с альтернативными подходами к картированию и аппаратному обеспечению. Среди конкурентов — Waymo Via, Plus, Embark, Kodiak и другие игроки, которые тоже расширяют коммерческие пилоты и ищут партнёров‑перевозчиков.
Как изменение повлияет на рынок грузоперевозок
Sun Belt — регион с высоким ростом грузопотоков: крупные порты, пересечение торговых коридоров и население, сосредоточенное в длинной полосе от Техаса до Аризоны, делают его привлекательным для автоперевозчиков. Если Aurora сохранит заявленную надёжность и увеличит процент времени работы в плохую погоду, это даст очевидное экономическое преимущество тем подрядчикам, кто раньше ограничивался только шоссейными операциями с наблюдателем.
Но «обещанная» экономия должна пройти два испытания: массовая эксплуатация без наблюдателя и сертификация/доверие со стороны регуляторов. Отчёт о нулях в числе вменяемых аварий и квартальные показатели загрузки контрактов выглядят убедительно, но история отрасли учит: единичные успехи привлекают внимание, а широкое принятие требует воспроизводимости и прозрачности.
Что дальше
Главные вехи на горизонте у Aurora — Q2 2026 с запуском набора без оператора и рост парка до 200+ машин к концу года. Если технические обещания подтвердятся в реальной коммерческой эксплуатации, перевозчики получат инструмент для оптимизации графиков и снижения затрат. В противном случае отрасль снова уйдёт в стадию «пилотов и осторожных контрактов», а инвесторы и партнёры пересмотрят сроки масштабирования.