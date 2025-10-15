car key interview fi.jpg
Автор:

Apple добавила в кодовую базу поддержку функции цифрового ключа для автомобилей General Motors. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на данные, найденные в бэкэнде iOS. Обновление указывает, что владельцы Cadillac, Chevrolet и GMC скоро смогут разблокировать и запускать свои автомобили через Apple Wallet.

Содержание
1. GM и новые партнёры Apple
2. Как работает Car Key
3. Полный список брендов и моделей, поддерживающих Car Key

GM и новые партнёры Apple

«Поддержка Car Key для отдельных автомобилей General Motors может появиться в приложении Apple Wallet в ближайшее время», — говорится в публикации MacRumors. Кодовые изменения также отмечены для Rivian, Smart и Voyah, что свидетельствует о расширении сотрудничества Apple с автопроизводителями.

Однако внедрение функции требует дополнительной работы со стороны самих брендов, поэтому точные сроки запуска остаются неизвестны. По данным источника, помимо GM в список новых партнёров входят Acura, Chery, Hongqi, Lucid, Porsche, Tata и WEY.

Как работает Car Key

Функция Car Key позволяет открывать и запускать автомобиль при помощи iPhone или Apple Watch, а также делиться цифровыми ключами с другими пользователями через iMessage.

Для GM поддержка охватит Cadillac, Chevrolet и GMC — конкретные модели пока не названы, но появление их в коде Apple намекает на скорое включение.


Полный список брендов и моделей, поддерживающих Car Key

Audi

  • SQ6 e-tron
  • Q6 e-tron
  • Audi A6 Avant e-tron

BMW

  • 2021 и новее 1 Series
  • 2021 и новее 2 Series
  • 2021 и новее 3 Series
  • 2021 и новее 4 Series
  • 2021 и новее 5 Series
  • 2021 и новее 6 Series
  • 2021 и новее 8 Series
  • 2023 и новее X1
  • 2023 и новее X2
  • 2023 и новее X3
  • 2021 и новее X5
  • 2021 и новее X6
  • 2021 и новее X7
  • 2021 и новее X5 M
  • 2021 и новее X6 M
  • 2021 и новее Z4
  • 2022 и новее i4
  • 2022 и новее iX
  • 2022 и новее iX1
  • 2022 и новее iX3
  • 2023 и новее i3
  • 2023 и новее i7
  • 2024 и новее i5

BYD

  • 2022 и новее HAN

Genesis

  • 2023 и новее GV60
  • 2023 и новее G90
  • 2024 и новее G70

Hyundai

  • 2023 и новее Palisade
  • 2023 и новее IONIQ 6
  • 2024 и новее Kona EV
  • 2024 и новее Santa Fe
  • 2025 IONIQ 5

Kia

  • 2023 и новее Telluride
  • 2023 и новее Niro
  • 2024 и новее Seltos
  • 2024 и новее EV9

Lotus

  • 2024 и новее Eletre
  • 2024 и новее Emeya

MINI

  • Aceman (с производства 05/24)
  • Cooper (3-дверный) C / S (с 03/24)
  • Cooper (3-дверный) E / SE (с 11/23)
  • Cooper (5-дверный) (с 07/24)
  • Countryman (с 11/23)
  • John Cooper Works Countryman (с 11/23)

Mercedes-Benz

  • 2024 и новее E-Class

Polestar

  • Polestar 3

Rivian (скоро)

  • R1T (второе поколение)
  • R1S (второе поколение)

Volvo

  • 2024 и новее EX90
  • 2024 и новее EX30

RAM

  • 2025 RAM 1500
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.