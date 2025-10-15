Apple добавила в кодовую базу поддержку функции цифрового ключа для автомобилей General Motors. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на данные, найденные в бэкэнде iOS. Обновление указывает, что владельцы Cadillac, Chevrolet и GMC скоро смогут разблокировать и запускать свои автомобили через Apple Wallet.
GM и новые партнёры Apple
«Поддержка Car Key для отдельных автомобилей General Motors может появиться в приложении Apple Wallet в ближайшее время», — говорится в публикации MacRumors. Кодовые изменения также отмечены для Rivian, Smart и Voyah, что свидетельствует о расширении сотрудничества Apple с автопроизводителями.
Однако внедрение функции требует дополнительной работы со стороны самих брендов, поэтому точные сроки запуска остаются неизвестны. По данным источника, помимо GM в список новых партнёров входят Acura, Chery, Hongqi, Lucid, Porsche, Tata и WEY.
Как работает Car Key
Функция Car Key позволяет открывать и запускать автомобиль при помощи iPhone или Apple Watch, а также делиться цифровыми ключами с другими пользователями через iMessage.
Для GM поддержка охватит Cadillac, Chevrolet и GMC — конкретные модели пока не названы, но появление их в коде Apple намекает на скорое включение.
Полный список брендов и моделей, поддерживающих Car Key
Audi
- SQ6 e-tron
- Q6 e-tron
- Audi A6 Avant e-tron
BMW
- 2021 и новее 1 Series
- 2021 и новее 2 Series
- 2021 и новее 3 Series
- 2021 и новее 4 Series
- 2021 и новее 5 Series
- 2021 и новее 6 Series
- 2021 и новее 8 Series
- 2023 и новее X1
- 2023 и новее X2
- 2023 и новее X3
- 2021 и новее X5
- 2021 и новее X6
- 2021 и новее X7
- 2021 и новее X5 M
- 2021 и новее X6 M
- 2021 и новее Z4
- 2022 и новее i4
- 2022 и новее iX
- 2022 и новее iX1
- 2022 и новее iX3
- 2023 и новее i3
- 2023 и новее i7
- 2024 и новее i5
BYD
- 2022 и новее HAN
Genesis
- 2023 и новее GV60
- 2023 и новее G90
- 2024 и новее G70
Hyundai
- 2023 и новее Palisade
- 2023 и новее IONIQ 6
- 2024 и новее Kona EV
- 2024 и новее Santa Fe
- 2025 IONIQ 5
Kia
- 2023 и новее Telluride
- 2023 и новее Niro
- 2024 и новее Seltos
- 2024 и новее EV9
Lotus
- 2024 и новее Eletre
- 2024 и новее Emeya
MINI
- Aceman (с производства 05/24)
- Cooper (3-дверный) C / S (с 03/24)
- Cooper (3-дверный) E / SE (с 11/23)
- Cooper (5-дверный) (с 07/24)
- Countryman (с 11/23)
- John Cooper Works Countryman (с 11/23)
Mercedes-Benz
- 2024 и новее E-Class
Polestar
- Polestar 3
Rivian (скоро)
- R1T (второе поколение)
- R1S (второе поколение)
Volvo
- 2024 и новее EX90
- 2024 и новее EX30
RAM
- 2025 RAM 1500