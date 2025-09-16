В мобильном приложении «Алиса» теперь можно оживлять фотографии (превращать их в видео) и другие статичные изображения, задавая любые сюжеты. Достаточно загрузить картинку, ввести запрос с описанием — и нейросеть создаст четырёхсекундное видео. Новая функция уже доступна всем пользователям бесплатно.

Нейросеть «Алисы» совмещает физически правдоподобное поведение объектов со стилистикой исходного изображения. Это позволяет оживлять не только личные фото, но и старые снимки, известные картины, детские рисунки, иконки и даже интерфейсы.





Возможности функции

Готовые ролики создаются в разрешении 480p, сохраняя соотношение сторон исходной картинки. В конце видео добавляется кадр с логотипом «Алисы», указывающий на то, что контент создан нейросетью. Пользователь может скачать ролик или поделиться ссылкой. Можно создать сразу несколько видео и смонтировать из них полноценный видеоряд.

Новая функция подходит для разных сценариев: оживления аватаров для соцсетей, создания семейных видеопоздравлений, генерации учебных материалов, прототипов анимаций интерфейсов или отдельных иконок.





Быстрее и безопаснее

Для чата с «Алисой» Яндекс оптимизировал модель, анимирующую изображения. Благодаря этому видео генерируются в среднем в 1,5 раза быстрее: на создание уходит около 20 секунд, в зависимости от загрузки сервиса.

Каждый ролик проходит проверку визуально-языковой моделью Яндекса (VLM), чтобы исключить несоответствие правилам. Если пользователю покажется, что видео некорректно или не отражает его запрос, он сможет сообщить об этом через встроенную форму обратной связи.





Как оживить фото

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно в приложении «Алиса» нажать кнопку «Оживи фото». В будущем сервис появится и в других продуктах: на сайте, в приложении «Яндекс» с Алисой и в «Яндекс Браузере».