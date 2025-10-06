Apple начала внедрение нового поколения посадочных талонов в приложении Wallet, а первой авиакомпанией, поддержавшей обновления, стала United Airlines.

Новые возможности Apple Wallet для путешественников

Функции были представлены на WWDC 2025 и стали доступны с выходом iOS 26. Теперь пользователи смогут отслеживать статус рейса в режиме Live Activity прямо на экране блокировки, просматривать карту аэропорта и отслеживать зарегистрированный багаж через приложение «Локатор» (Find My).

Пока что Live Activity нужно активировать вручную — по данным источников, необходимо нажать кнопку в Wallet, чтобы добавить трекер полёта на экран блокировки. Если пользователь делится рейсом с друзьями, они также смогут видеть обновления в реальном времени, за исключением персональных данных вроде посадочной группы и номера места.

Кто поддержит нововведение дальше

Apple заявила, что вскоре к United присоединятся и другие крупные авиакомпании: Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Qantas, Southwest и Virgin Australia.

Расширенная поддержка обещает сделать Wallet полноценным цифровым помощником для путешествий, объединяющим билеты, багаж и навигацию в одном интерфейсе.



