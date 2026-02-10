По сообщению РБК, 10 февраля 2026 года в России приступили к частичному ограничению работы мессенджера Telegram на территории страны. Об этом сообщили три источника: один в IT-индустрии и два в профильных ведомствах. Сбои в работе сервиса фиксируются уже второй день подряд, а число жалоб на Downdetector превысило 8 500 за сутки.

Роскомнадзор начал замедлять Telegram с 10 февраля 2026 года, подтвердили источники РБК в IT-индустрии и профильных ведомствах.

Причина ограничений: мессенджер недостаточно оперативно блокирует анонимные каналы и не выполняет требования по борьбе с преступлениями на территории России.

Полная блокировка Telegram пока не планируется. В Госдуме заявляют, что ограничения снимут после устранения нарушений.

Что происходит с Telegram 10 февраля

Массовые сбои в работе мессенджера начались 9 февраля. Россияне из разных регионов сообщают о проблемах с загрузкой фотографий, видео и голосовых сообщений. Текстовые сообщения в большинстве случаев отправляются, но с заметной задержкой. По данным Hi-Tech Mail, к февралю 2026 года с перебоями в работе Telegram столкнулись 92% пользователей. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Магаданской, Сахалинской, Самарской и Новосибирской областей.

На глобальном сервисе Downdetector.com при этом никаких инцидентов с доступностью Telegram не зафиксировано. Это указывает на то, что сбои носят локальный, а не технический характер. При подключении через VPN проблемы исчезают.

Почему Роскомнадзор ограничивает Telegram

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в середине января 2026 года подтвердил: Роскомнадзор замедляет Telegram из-за недостаточно быстрой блокировки анонимных каналов. По его словам, такие каналы распространяют недостоверную информацию и используются для манипуляций на фондовом рынке.

«Считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают».

21 января сенатор Артём Шейкин из Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации заявил, что Telegram не выполнил требования по борьбе с преступлениями на территории России. По его словам, именно поэтому ведомство последовательно вводит ограничительные меры.





Хроника ограничений мессенджеров в России

Давление на иностранные мессенджеры в России усиливается с лета 2025 года. В августе Роскомнадзор заблокировал голосовые и видеозвонки в Telegram и WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенниками и террористами. В ноябре началась блокировка WhatsApp. К концу декабря скорость работы этого мессенджера в России упала на 70-80%.

В январе 2026 года появились первые сообщения о замедлении Telegram. Роскомнадзор тогда официально отрицал применение новых ограничений. Замглавы думского комитета по информполитике Александр Ющенко при этом заявил, что в парламенте вопрос замедления Telegram не обсуждался.

Заблокируют ли Telegram полностью?

Замглавы думского комитета по информполитике заявил ТАСС, что полная блокировка Telegram в России не ожидается. Однако он подчеркнул: мессенджер должен выполнять требования российского законодательства в полном объёме. Свинцов также добавил, что Telegram «взаимодействует с Роскомнадзором, но делает это через губу». По его личной оценке, техническая и юридическая дискуссия может продлиться ещё около полугода.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин 27 января заявил, что ожидает полную блокировку Telegram к выборам в сентябре 2026 года. Это его личная оценка, не подкреплённая решениями Роскомнадзора или официальными заявлениями.

Аудитория Telegram в России составляет около 100 млн пользователей. После фактической блокировки WhatsApp мессенджер Павла Дурова остаётся самым популярным в стране.