Spotify представила новую функцию, которая позволяет пользователям подписываться на свои любимые концертные площадки и получать уведомления о предстоящих мероприятиях.

После добавления площадки в избранное она сохраняется в библиотеке пользователя. На странице каждой площадки можно посмотреть расписание концертов, общие объявления и другую информацию. Также доступен фильтр по музыкальным жанрам, а при выборе конкретного зала Spotify предлагает персонализированные рекомендации других площадок поблизости.

Платформа также предоставляет ссылки на официальных билетных партнёров, что упрощает покупку билетов. Сейчас Spotify отслеживает более 20 000 площадок по всему миру — от крупных арен до небольших независимых клубов.

Кроме того, компания обновила ленту живых событий: теперь она обновляется ежедневно, а не еженедельно. Этот инструмент помогает пользователям следить за гастролями артистов и находить ближайшие концерты.

Недавно Spotify также запустила персонализированные плейлисты, которые обновляются каждую неделю и включают треки исполнителей, выступающих в вашем регионе. Эти нововведения направлены на поддержку музыкантов, ведь основной доход многие из них получают не от стриминга, а от продаж билетов на живые концерты.



