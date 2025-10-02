Многим знакома ситуация, когда в плейлистах Spotify появляются песни, которых вы вовсе не хотите слушать. Это может быть детская навязчивая мелодия или исполнитель, которого вы просто не переносите. Даже если вы быстро пропускали такие треки, алгоритм всё равно считал это «прослушиванием» и начинал подсовывать ещё больше похожей музыки, засоряя ваш Discover Weekly.

Теперь Spotify исправляет эту проблему. В свежем обновлении компания добавила возможность исключать отдельные песни из вашего «Taste Profile» — базы данных, на которой строятся рекомендации и персонализированные плейлисты вроде Discover Weekly или Wrapped. Эта функция уже начала распространяться глобально на iOS, Android, десктоп и веб-версию, и доступна как бесплатным, так и Premium-пользователям.

Ранее можно было исключать целые плейлисты из Taste Profile, но это работало слишком грубо: вместе с ненужными треками терялись и те, которые вы действительно любили. Теперь Spotify сделал систему точечной — можно убрать только одну конкретную песню, не жертвуя остальным содержимым.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть меню из трёх точек на треке или плейлисте и выбрать «Исключить из Taste Profile». При желании песню можно вернуть обратно тем же способом. После исключения как прошлые, так и будущие прослушивания этого трека будут гораздо меньше влиять на ваш алгоритм.

Важно, что исключение не означает полной блокировки: песня всё ещё доступна для воспроизведения. Для ситуаций, когда вы вообще не хотите слышать трек или определённого исполнителя, у Spotify остаются опции «Скрыть эту песню» и «Не воспроизводить». Новая же функция создана именно для того, чтобы «почистить» алгоритм и избежать искажённых рекомендаций — например, если ребёнок слушает с вашего аккаунта детские песенки или вы застряли на новогодних хитах, которые потом всплывают в Wrapped.



