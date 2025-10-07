Скоро пользователи ChatGPT смогут напрямую взаимодействовать с популярными приложениями, включая Spotify и Canva, не выходя из чата. Об этом OpenAI объявила во время своей конференции DevDay, представив новую платформу Apps SDK, которая позволяет интегрировать сторонние приложения в ChatGPT.

Сейчас пользователям уже доступны несколько первых интеграций, а со временем список будет расширяться. OpenAI также готовит правила для разработчиков, которые позволят им монетизировать свои приложения в экосистеме ChatGPT.

Использование новых функций максимально простое — достаточно упомянуть нужное приложение в диалоге. Например, можно написать: «Spotify, сделай плейлист для моей вечеринки в эту пятницу». После первого упоминания ChatGPT предложит подключить вашу учетную запись Spotify. Далее искусственный интеллект сможет подбирать музыку по настроению, теме или событию. Затем пользователь сможет перейти прямо в Spotify, чтобы прослушать созданный плейлист.

Spotify отметил, что функция находится на ранней стадии: «Пока мы не можем выполнить абсолютно все запросы, но будем активно развивать и улучшать этот опыт в ближайшие месяцы».

Кроме Spotify, OpenAI продемонстрировала, как ChatGPT может взаимодействовать с Canva — во время презентации бот помог создать несколько рекламных постеров для воображаемого бизнеса по выгулу собак.





На данный момент ChatGPT поддерживает интеграции с Canva, Coursera, Figma, Spotify и Zillow, а в ближайшие недели появится поддержка DoorDash, OpenTable, Target и Uber. Позже в этом году OpenAI начнет принимать заявки от сторонних разработчиков для рассмотрения и публикации их приложений в системе ChatGPT.