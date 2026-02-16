Score — приложение для знакомств, которое в 2024 году отбирало пользователей по кредитному баллу, вернулось с новой версией: теперь базовый доступ открыт всем, а дополнительные функции доступны тем, кто добровольно подтвердит свой кредитный рейтинг через Equifax. Разработчики позиционируют это как способ отсеять «недобросовестных» партнёров и поднять качество совпадений; критики видят ещё одну модель сбора и монетизации персональных данных.

Почему это важно: приложение прямо соединяет романтические предпочтения с финансовыми метриками — и делает это в момент, когда средние кредитные баллы падают, а доверие к крупным бюро кредитных историй невысоко. Это не просто фишка для снобов — это тест на то, как много полезных для бизнеса данных пользователи готовы отдать в обмен на обещание «более надёжных» свиданий.

Как работает Score

В новой версии Score четыре ключевых элемента работы приложения:

Два уровня членства: общий (доступен всем) и верифицированный (для тех, кто подтвердил кредитный балл).

Проверка через Equifax: подтверждение кредитного рейтинга плюс идентификация личности.

Дополнительные функции за верификацию: отправка видео-превью и возможность писать тем, кто ещё не свайпнул в ответ.

Порог первоначальной версии 2024 года — кредитный балл 675 и выше — в новой редакции превратился в опциональную платную метку качества, а не в жёсткое требование.

Мы смотрим на кредит не как на мерило богатства, а как на отражение последовательности и надёжности. Большинство платформ по знакомствам измеряют отток; мы измеряем надёжность вместе с совместимостью. Люк Бейли, основатель Score

Проблемы с конфиденциальностью и риски

Парочка слов о том, почему сотрудничество с Equifax звучит не совсем уверенно: это бюро переживало крупную утечку данных в 2017 году, а публичное доверие к крупным кредитным агентствам остаётся ранимым. Чтобы использовать кредитную информацию, компаниям обычно требуется согласие пользователя и соблюдение правил Закона о кредитной отчётности (FCRA). В теории Score получает согласие — на практике это превращает приложение в точку концентрации высокочувствительных персональных данных.

Ещё одна проблема — социальная и экономическая селекция. FICO отмечало, что средние кредитные баллы упали быстрее, чем в любой момент с 2009 года; это значит, что молодые люди и те, кто переживает финансовые трудности, рискуют оказаться на периферии «верифицированного» пула. Приложение, которое фильтрует партнёров по кредиту, автоматически делает ставку на тех, кто уже выигрывает в экономике.





Кто уже делал похожее

Идея «элитных» сервисов знакомств не нова. На рынке есть игроки, которые продают доступ к более «отборной» аудитории: Luxy ориентируется на состоятельных; The League использует профессиональную модерацию и данные LinkedIn; Raya — закрытое сообщество для знаменитостей и творцов. Главное отличие Score — попытка формализовать финансовую надёжность через бюро кредитных историй и дать этому статус внутри профиля.

Что дальше

Сценарии просты и жестоки. Если пользователи оценят «надёжность» и будут платить за верификацию, Score получит платёжную монетизацию и новый путь для кросс-продаж финансовых сервисов. Если пользователи оттолкнутся от идеи смешивать финансы и флирт — проект останется нишевой провокацией. Регуляторы и правозащитники, вероятно, присмотрятся внимательнее: применение кредитной информации вне привычных финансовых сфер поднимает вопросы дискриминации и прозрачности алгоритмов.

Открытый вопрос: готово ли общество признать кредитный балл частью публичного имиджа и личной репутации, или мы поставим границу между кредитной историей и личной жизнью? Ответ определит, будет ли этот запуск примером новой практики или просто очередной попыткой монетизировать конфиденциальность.