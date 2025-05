Когда Samsung впервые показала Now Bar в One UI 7, идея казалась амбициозной: умная панель, основанная на ИИ, должна была адаптироваться к пользователю и делать взаимодействие с телефоном удобнее. Но на деле всё выглядело скорее как недоработанный аналог Dynamic Island от Apple — без интерактива и практической пользы. Однако в One UI 8 ситуация, похоже, начинает меняться.

Now Bar получит реальные функции в One UI 8

Судя по свежей утечке, опубликованной на платформе X (ранее Twitter) и замеченной 9to5Google, Samsung начала наделять Now Bar хоть каким-то функционалом. В тестовой сборке One UI 8 панель показывает активные вызовы, включая их продолжительность и, возможно, имя контакта. Также замечен индикатор режима «Не беспокоить», хотя пока неясно, можно ли будет управлять им напрямую.

Если эти функции окажутся интерактивными, Now Bar наконец начнёт выполнять роль полезного интерфейсного элемента, а не просто декоративной полоски.

Смелые обещания и скучное исполнение

Изначально Samsung позиционировала Now Bar как важную часть интерфейса нового поколения: панель должна была подстраиваться под поведение пользователя, предлагать подходящие приложения, подсказывать плейлисты в дороге или показывать напоминания в нужный момент. Но в One UI 7 этого ничего не случилось.

На практике пользователи увидели простую ленту со сводками новостей, уровнем заряда и погодой. Без интерактива, без сторонних интеграций, без ИИ. В итоге многие просто отключили её или перестали замечать.

Сравнение с Dynamic Island от Apple, хоть и напрашивается, здесь не в пользу Samsung: у Apple элемент не просто отображает статус, но активно используется для взаимодействия — например, управления плеером или таймером.

Шанс на перезапуск

Важно понимать: One UI 8 ещё не вышла даже в бета-версии, а значит, все утечки основаны на предварительных сборках. Тем не менее, само наличие новых функций в Now Bar даёт надежду, что Samsung действительно работает над тем, чтобы сделать панель полезной.

Сценарии вроде отображения активных звонков или управления профилем «Не беспокоить» — это шаги в правильном направлении. А если в будущем появится контекстная адаптация и сторонние интеграции, Now Bar наконец может оправдать громкие обещания.

Вопрос в том, сделает ли Samsung полноценный редизайн концепции или ограничится косметическими изменениями. Пока ответ на это остаётся открытым — но интерес к панели точно стоит освежить.