Российская компания «Октава Дизайн и Маркетинг» продемонстрировала собственные решения в области электроакустики на XV Международной промышленной выставке Иннопром, прошедшей с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Участие стало частью коллективной экспозиции Тульской области.

Инновационные решения и техника отечественного производства

Стенд региона площадью 130 кв. м представил продукцию ведущих предприятий газовой, угольной, оборонной и гражданской промышленности. Среди них — разработки «Октавы ДМ», ориентированные на профессиональное применение:

радиосистема OWS с квадратурной модуляцией QPSK, функцией True Diversity и IR-синхронизацией;

беспроводная петличная система «Жук» с микрофоном-передатчиком и компактным приёмником;

сценический микрофон МД-307, по характеристикам превосходящий западные аналоги;

универсальный конденсаторный микрофон МК-207;

слуховые аппараты «Нота» с обработкой сигнала до 16 каналов и интеллектуальными алгоритмами;

аудиобейдж АБ-400 для записи переговоров и последующего анализа коммуникации;

двунаправленный цифровой микрофон МКЭ-230-2 с независимой записью двух каналов;

гарнитура ГК-1 с широкополосным наушником и гибким микрофоном.

Новый взгляд на звук и импортозамещение

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила значение участия в выставке:

«Мы впервые принимаем участие в выставке «Иннопром». На ней мы представили не просто микрофоны и периферийные устройства, а многопрофильные продукты, которые меняют подход к звуковым технологиям и открывают новые горизонты для профессионалов индустрии. Сегодня наша главная цель — это развитие отрасли и создание успешного примера импортозамещения в отечественной промышленности».

Также в рамках мероприятия прошли переговоры между представителями Тульской области и другими регионами по вопросам межрегионального сотрудничества.





Международный контекст и стратегические сессии

Страной-партнёром выставки в 2025 году выступило Королевство Саудовская Аравия. Ключевыми событиями стали:

стратегическая сессия с участием представителей власти и бизнеса;

форум «Промышленный диалог: Россия — Саудовская Аравия»;

IX Российско-Китайское экспо.

Мероприятия были посвящены вопросам расширения международного сотрудничества в промышленности, технологиях и торговле.



