Компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию Cabubu, приуроченную к выходу новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7. Эти устройства стали самыми дорогими кастомными моделями Samsung в истории, благодаря отделке из золота 999 пробы, фрагментам настоящего метеорита и сложной ювелирной эмали. Стоимость смартфонов достигает 10 000 долларов.

Вдохновение — Labubu и межпланетные путешествия

Коллекция Cabubu получила имя в честь персонажа Labubu, созданного гонконгским художником Касингом Лунгом. Этот фантастический эльф стал новым феноменом поп-культуры в 2025 году и появлялся в публикациях мировых звёзд — от Рианны до Дуа Липы. Один из редких Labubu был продан на аукционе в Пекине за 150 000 долларов.

Концепция Cabubu объединяет образы Labubu и бренда Caviar, а сама коллекция символически отправляет героев в космос — на Марс и Венеру. Смартфоны оформлены с использованием швейцарских и российских ювелирных технологий: от авиационного титана и PVD-покрытия до натуральных бриллиантов и золота высшей пробы.

Galaxy Z Fold7 Cabubu on Mars — золото и титановый космос

Флагманская модель линейки основана на Galaxy Z Fold7. На её задней панели — объёмное изображение персонажа Зимомо, мужской версии Labubu. Фон выполнен из авиационного титана с красным марсианским рельефом из ювелирной эмали. Сам герой покрыт золотом 999 пробы, а его лицо точно воспроизводит цветовую палитру оригинальной игрушки с помощью цветной эмали.





Galaxy Z Flip7 Cabubu on Venus — метеорит и бриллианты

Второе устройство коллекции — изящный Galaxy Z Flip7, оформленный в образе Венеры. Чёрный титан сочетается с рельефным золотым декором, а основное украшение — 13 натуральных бриллиантов и фрагменты настоящего метеорита. Изображение Cabubu на фоне пейзажа планеты подчёркивает тематику красоты и мечты.

Ограниченный тираж и стоимость

Коллекция Cabubu будет выпущена лимитированным тиражом. Стоимость Galaxy Z Flip7 в этой версии начинается от 549 000 рублей. Оформить заказ можно через официальный Telegram-канал бренда. Модели станут не только предметом роскоши, но и коллекционным артефактом для поклонников искусства и технологий.



