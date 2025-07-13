В своем еженедельном отчете аналитик Марк Гурман сообщил, что Apple изначально планировала представить умный хаб с экраном (известный также как HomePod с дисплеем) еще в марте 2024 года. Однако запуск устройства был отложен на неопределенный срок из-за задержки с персонализированными функциями Siri, от которых зависит его функционал.

По последним данным, релиз может состояться в первой половине 2025 года. Но, как отмечает Гурман в своем новом выпуске рассылки Power On, есть и другая причина задержки: хаб требует обновленной версии App Intents — фреймворка, который позволит Siri более точно управлять приложениями через голосовые команды. Разработка этой технологии также идет с отставанием, из-за чего проект пока остается в подвешенном состоянии.

Что известно о будущем устройстве?

Согласно слухам, HomePod с экраном получит:

Квадратный дисплей диагональю 6–7 дюймов

диагональю Чип A18 с поддержкой Apple Intelligence

с поддержкой Возможность установки на стену или подключения к колонке

или подключения к колонке Функции управления умным домом, FaceTime-звонков и даже домашней безопасности (при наличии дополнительной камеры Apple)

Когда ждать релиза?

В марте аналитик Минг-Чи Куо заявил, что массовое производство устройства начнется в III квартале 2025 года. Однако, учитывая текущие задержки с Siri и App Intents, эти сроки могут быть пересмотрены.



