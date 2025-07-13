Компания Samsung активно расширяет линейку носимых гаджетов, выходя за рамки недавно представленных Galaxy Watch 8 и ожидаемого Galaxy Ring 2. Как стало известно, южнокорейский гигант разрабатывает более инновационные продукты, включая умные серьги и ожерелья.

Новый подход к носимой электронике

В эксклюзивном интервью CNN (со ссылкой на Android Authority) Вон Чжун Чой, исполнительный директор Samsung по мобильным устройствам, поделился видением будущего носимых технологий:

«Мы убеждены, что такие устройства должны быть максимально комфортными — теми, которые вы не замечаете в повседневной жизни. Это могут быть очки, серьги, часы, кольца или даже ожерелья», — отметил Чой.

Разнообразие форм-факторов

Хотя это не прямое подтверждение скорого выхода Galaxy Earrings или Galaxy Necklace, очевидно, что Samsung:

Активно исследует различные технологические решения

Анализирует потенциально успешные форм-факторы

Стремится предложить пользователям принципиально новые варианты

Умные очки и другие проекты

Особое внимание компания уделяет разработке умных очков, которые, по слухам, находятся в работе уже продолжительное время. Чой признает:

«Мы действительно работаем над очками, но понимаем, что не все готовы менять свой имидж. Поэтому параллельно изучаем альтернативные решения».





Искусственный интеллект как ключевой элемент

Будущие устройства Samsung неизбежно будут включать:

Продвинутые системы ИИ-обработки данных

Возможности цифровых ассистентов

Интеграцию с экосистемой (возможно, включая решения от OpenAI)

Проблема автономности

Для успеха новых гаджетов критически важны:





Долговечные аккумуляторы

Оптимизированное энергопотребление

Инновационные решения в области зарядки

Как отмечают эксперты, в ближайшие годы рынок носимых устройств может предложить потребителям беспрецедентное разнообразие выбора, и Samsung явно намерена занять лидирующие позиции в этом сегменте.