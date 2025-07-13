Компания Samsung активно расширяет линейку носимых гаджетов, выходя за рамки недавно представленных Galaxy Watch 8 и ожидаемого Galaxy Ring 2. Как стало известно, южнокорейский гигант разрабатывает более инновационные продукты, включая умные серьги и ожерелья.
Новый подход к носимой электронике
В эксклюзивном интервью CNN (со ссылкой на Android Authority) Вон Чжун Чой, исполнительный директор Samsung по мобильным устройствам, поделился видением будущего носимых технологий:
«Мы убеждены, что такие устройства должны быть максимально комфортными — теми, которые вы не замечаете в повседневной жизни. Это могут быть очки, серьги, часы, кольца или даже ожерелья», — отметил Чой.
Разнообразие форм-факторов
Хотя это не прямое подтверждение скорого выхода Galaxy Earrings или Galaxy Necklace, очевидно, что Samsung:
- Активно исследует различные технологические решения
- Анализирует потенциально успешные форм-факторы
- Стремится предложить пользователям принципиально новые варианты
Умные очки и другие проекты
Особое внимание компания уделяет разработке умных очков, которые, по слухам, находятся в работе уже продолжительное время. Чой признает:
«Мы действительно работаем над очками, но понимаем, что не все готовы менять свой имидж. Поэтому параллельно изучаем альтернативные решения».
Искусственный интеллект как ключевой элемент
Будущие устройства Samsung неизбежно будут включать:
- Продвинутые системы ИИ-обработки данных
- Возможности цифровых ассистентов
- Интеграцию с экосистемой (возможно, включая решения от OpenAI)
Проблема автономности
Для успеха новых гаджетов критически важны:
- Долговечные аккумуляторы
- Оптимизированное энергопотребление
- Инновационные решения в области зарядки
Как отмечают эксперты, в ближайшие годы рынок носимых устройств может предложить потребителям беспрецедентное разнообразие выбора, и Samsung явно намерена занять лидирующие позиции в этом сегменте.